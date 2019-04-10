У Луцьку таксиста без ліцензії оштрафували на 17 тисяч





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, - пишуть



Як ідеться у протоколі, 5 березня після опівночі Віктор Ш. перевозив пасажирів на замовлення автомобілем Renault Logan, не маючи відповідної ліцензії. Правопорушення, за яке передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 164 КУпАП, трапилося на проспекті Соборності.



В судове засідання правопорушник не з’явився, тому суд, розцінивши його дії як намагання уникнути відповідальності, розглядав справу без його присутності.



Докази підтвердили вину чоловіка, якого суд оштрафував на 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на 17 тисяч оштрафували чоловіка, який таксував без ліцензії під час комендантської години.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини Як ідеться у протоколі, 5 березня після опівночіперевозив пасажирів на замовлення автомобілем Renault Logan, не маючи відповідної ліцензії. Правопорушення, за яке передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 164 КУпАП, трапилося на проспекті Соборності.В судове засідання правопорушник не з’явився, тому суд, розцінивши його дії як намагання уникнути відповідальності, розглядав справу без його присутності.Докази підтвердили вину чоловіка, якого суд оштрафував на 17 тисяч гривень.

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