У Луцьку таксиста без ліцензії оштрафували на 17 тисяч

У Луцьку таксиста без ліцензії оштрафували на 17 тисяч
В обласному центрі Волині на 17 тисяч оштрафували чоловіка, який таксував без ліцензії під час комендантської години.

Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини.

Як ідеться у протоколі, 5 березня після опівночі Віктор Ш. перевозив пасажирів на замовлення автомобілем Renault Logan, не маючи відповідної ліцензії. Правопорушення, за яке передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 164 КУпАП, трапилося на проспекті Соборності.

В судове засідання правопорушник не з’явився, тому суд, розцінивши його дії як намагання уникнути відповідальності, розглядав справу без його присутності.

Докази підтвердили вину чоловіка, якого суд оштрафував на 17 тисяч гривень.

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Теги: таксі, штраф, ліцензія, Луцьк
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