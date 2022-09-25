Зібрав 34 тисячі гривень на ЗСУ: луцький школяр виготовляє патріотичні аксесуари

Денис Лозяк, продаючи власноруч виготовлені патріотичні браслети на вулицях міста, зібрав 34 тисячі гривень.



Як розповів



Частину заробленого задонатив волонтерам, решту передав для купівлі дрона 14-ій окремій механізованій бригаді.



"ЗСУ потрібні дрони для розвідки, і вони тим самим дроном, буває закидають подарунки ворогам, які прийшли на нашу землю без запрошення. Я вирішив допомогти тим, чим можу", – говорить хлопець.



Зі слів Дениса Лозяка, фіксованої ціни на браслети не ставив: кожен дає таку суму, яку може. Пригадує, що одного вечора продав 13 браслетів, за які отримав 1 700 гривень.



"Підходжу до людей і пропоную: "Доброго вечора, купіть, будь ласка, браслет". Хто купляє, хто – ні. Я ходив в холодну погоду, в дощ, але мені було не холодно, бо я знаю, що Збройним силам потрібна підтримка", – сказав школяр.



Браслети виготовляє швидко: з вужчою смужкою за півтори хвилини, з ширшою – за пів години. Гроші на стрічки йому дають батьки.



"Один рулон, наприклад, жовтої або синьої стрічки 36 метрів – 14 гривень. Стрічок купляю близько 10-15 штук на один колір. Одного рулону мені вистачає 30, 35, 40 браслетів", – зазначив хлопець.



Долучається до благодійної справи й мама шестикласника Інна Лозяк, яка допомагає плести браслети.



"Дивлячись на нашу війну в Україні, то діти вже дивляться іншими очима. Почала йому трошки допомагати з тим плетінням, коли є вільний час, його звичайно в цьому підтримала", – сказала лучанка.



У ліцеї № 23, де навчається Денис, про його благодійну справа довгий час ні вчителі, ні однокласники не знали. Класна керівниця Любов Луцик розповіла: усі були приємно здивовані.



"Здивовані тому, що він ніколи не хвастався цим, ніколи не приносив цих браслетів в школу. Це коли, я вже дізналася, то він приніс, ми вчителі купили в нього", – говорить освітянка.



За час волонтерської роботи Денис Лозяк сплів понад 4 000 браслетів. Цю справу, додав школяр, буде продовжувати й надалі, аби збирати гроші для військових.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школяр із Луцька, продаючи власноруч виготовлені патріотичні браслети на вулицях міста, зібрав 34 тисячі гривень.Як розповів Суспільному шестикласник, спочатку планував назбирати 100 тисяч гривень, проте вирішив не чекати, а передавати зібрані кошти волонтерам поступово.Частину заробленого задонатив волонтерам, решту передав для купівлі дрона 14-ій окремій механізованій бригаді."ЗСУ потрібні дрони для розвідки, і вони тим самим дроном, буває закидають подарунки ворогам, які прийшли на нашу землю без запрошення. Я вирішив допомогти тим, чим можу", – говорить хлопець.Зі слів Дениса Лозяка, фіксованої ціни на браслети не ставив: кожен дає таку суму, яку може. Пригадує, що одного вечора продав 13 браслетів, за які отримав 1 700 гривень."Підходжу до людей і пропоную: "Доброго вечора, купіть, будь ласка, браслет". Хто купляє, хто – ні. Я ходив в холодну погоду, в дощ, але мені було не холодно, бо я знаю, що Збройним силам потрібна підтримка", – сказав школяр.Браслети виготовляє швидко: з вужчою смужкою за півтори хвилини, з ширшою – за пів години. Гроші на стрічки йому дають батьки."Один рулон, наприклад, жовтої або синьої стрічки 36 метрів – 14 гривень. Стрічок купляю близько 10-15 штук на один колір. Одного рулону мені вистачає 30, 35, 40 браслетів", – зазначив хлопець.Долучається до благодійної справи й мама шестикласника Інна Лозяк, яка допомагає плести браслети."Дивлячись на нашу війну в Україні, то діти вже дивляться іншими очима. Почала йому трошки допомагати з тим плетінням, коли є вільний час, його звичайно в цьому підтримала", – сказала лучанка.У ліцеї № 23, де навчається Денис, про його благодійну справа довгий час ні вчителі, ні однокласники не знали. Класна керівницярозповіла: усі були приємно здивовані."Здивовані тому, що він ніколи не хвастався цим, ніколи не приносив цих браслетів в школу. Це коли, я вже дізналася, то він приніс, ми вчителі купили в нього", – говорить освітянка.За час волонтерської роботи Денис Лозяк сплів понад 4 000 браслетів. Цю справу, додав школяр, буде продовжувати й надалі, аби збирати гроші для військових.

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