«Найчастіше люди приходять порадитись або ж просто виговоритись», – поліцейська з Волині розповіла про свою роботу

Капітан поліціїв органах внутрішніх справ служить з 2005 року. Нині вона т.в.о. заступника начальника відділення поліції №1 (м. Нововолинськ).Свою роботу поліцейська знає і любить. Майже півтора роки тому жінка народила донечку, але спокійно сидіти вдома не може, тому вийшла на службу, - повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.«В цей складний час хочеться підсилити наших колег хоча б тут, у тилу. Роботи по напрямку превенції в громаді постійно вистачає. У моєму підпорядкуванні перебуває близько двадцяти офіцерів – це дільничні і співробітники сектору реагування патрульної поліції», - розповідає Оксана.На запитання, чи слухають вказівок жінки-начальниці підлеглі чоловіки – усміхається і каже: «А куди ж вони дінуться?»За її словами, у Нововолинську є чимало осіб з криміногенним минулим або таких, які мають наміри вчиняти злочини.«Тож наша робота полягає насамперед у недопущенні вчинення правопорушень, їх профілактиці. Мої двері завжди відчинені для кожного, - каже поліцейська. - Найчастіше люди приходять порадитись або ж просто виговоритись, вони стурбовані через війну, іноді просять лише поради і йдуть», - розповідає Оксана Вінярська.