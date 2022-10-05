«Найчастіше люди приходять порадитись або ж просто виговоритись», – поліцейська з Волині розповіла про свою роботу

«Найчастіше люди приходять порадитись або ж просто виговоритись», – поліцейська з Волині розповіла про свою роботу
Капітан поліції Оксана Вінярська в органах внутрішніх справ служить з 2005 року. Нині вона т.в.о. заступника начальника відділення поліції №1 (м. Нововолинськ).

Свою роботу поліцейська знає і любить. Майже півтора роки тому жінка народила донечку, але спокійно сидіти вдома не може, тому вийшла на службу, - повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

«В цей складний час хочеться підсилити наших колег хоча б тут, у тилу. Роботи по напрямку превенції в громаді постійно вистачає. У моєму підпорядкуванні перебуває близько двадцяти офіцерів – це дільничні і співробітники сектору реагування патрульної поліції», - розповідає Оксана.

На запитання, чи слухають вказівок жінки-начальниці підлеглі чоловіки – усміхається і каже: «А куди ж вони дінуться?»

За її словами, у Нововолинську є чимало осіб з криміногенним минулим або таких, які мають наміри вчиняти злочини.

«Тож наша робота полягає насамперед у недопущенні вчинення правопорушень, їх профілактиці. Мої двері завжди відчинені для кожного, - каже поліцейська. - Найчастіше люди приходять порадитись або ж просто виговоритись, вони стурбовані через війну, іноді просять лише поради і йдуть», - розповідає Оксана Вінярська.

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Теги: поліція, Нововолинськ
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