Збитків на понад 200 тисяч: на Волині браконьєр сітками ловив рибу у заказнику
Сьогодні, 15:15
На Ратнівщині браконьєр завдав державі збитків на понад 200 тисяч гривень.
Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Інцидент стався у п'ятницю, 5 травня на озері Засвяття Ковельського району на території гідрологічного заказника «Оріхівський».
Порушник ловив рибу з дерев’яного човна забороненими знаряддями - сітками.
Йому вдалося добути рибу: 80 екз. карликового сомика, 37 екз. плітки, 7 екз. окуня, 1 екз. карася сріблястого, 1 екз. плоскирки та 1 екз. головешки ротань.
Збитки, завдані браконьєром, склали 239 281,9 грн.
На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Порушено кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).
Човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до рішення суду.
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Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Інцидент стався у п'ятницю, 5 травня на озері Засвяття Ковельського району на території гідрологічного заказника «Оріхівський».
Порушник ловив рибу з дерев’яного човна забороненими знаряддями - сітками.
Йому вдалося добути рибу: 80 екз. карликового сомика, 37 екз. плітки, 7 екз. окуня, 1 екз. карася сріблястого, 1 екз. плоскирки та 1 екз. головешки ротань.
Збитки, завдані браконьєром, склали 239 281,9 грн.
На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Порушено кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).
Човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до рішення суду.
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