У Луцьку покарали водійку, яка перевозила дитину на передньому сидінні й без автокрісла

У Луцьку патрульні зупинили авто Toyota, в якому на передньому сидінні, поруч з водійкою, перебував малюк, який стояв в салоні автомобіля. На водійку склали постанову.Про це повідомили у фейсбуці патрульної поліції Волині.На жінку інспектори склали постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.У поліції наголошують, використовувати автокрісло потрібно до того моменту, поки дитина не матиме зросту 145 сантиметрів. Далі можна пристібати дитину в салоні авто штатними пасками безпеки.