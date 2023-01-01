У Луцьку покарали водійку, яка перевозила дитину на передньому сидінні й без автокрісла

У Луцьку покарали водійку, яка перевозила дитину на передньому сидінні й без автокрісла
У Луцьку патрульні зупинили авто Toyota, в якому на передньому сидінні, поруч з водійкою, перебував малюк, який стояв в салоні автомобіля. На водійку склали постанову.

Про це повідомили у фейсбуці патрульної поліції Волині.

На жінку інспектори склали постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.

У поліції наголошують, використовувати автокрісло потрібно до того моменту, поки дитина не матиме зросту 145 сантиметрів. Далі можна пристібати дитину в салоні авто штатними пасками безпеки.

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Теги: ПДР, автокрісло, штраф, Луцьк
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