Подарунок від дружини на 43-річчя отримати не встиг: історія безвісти зниклого воїна з Волині

Микола Талов із Пожарок Луцького району зник безвісти торік 21 травня під час обстрілу у Василівці Донецької області. Напередодні він відсвяткував 43-річчя й пообіцяв великій родині, що невдовзі повернеться. Близькі навіть відправили для нього подарунок, однак отримати його воїн не встиг.



Про це пише



Я до Бога молюся і вдень і вночі



Сильно і щиро благаю: «Ти мені все прости і його поверни...»



Ці рядки мама Героя Людмила Антонюк написала через пів року після зникнення сина. Каже, одного вечора почула стукіт у шибку й подумала, що Микола повернувся: піднялася з ліжка, вибігла, але ні... то був лиш птах.



– Я вірю, що він прийде додому, може, зараз десь у полоні... Хочу знати хоча б щось. Не сплю ночами... Щоб відпустити біль, почала писати вірші, – каже жінка.



Микола Талов став на захист Батьківщини ще у 2016-му. Прослужив півтора року в зоні АТО у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, а коли закінчився контракт, повернувся додому.



– Він тоді часто телефонував, але зв’язок був поганим. Знайшла у нашому дворі таке місце, де його було добре чути. Як тільки дзвонив, бігла туди. Так ту місцину витоптала, що жодна травинка не пробивалася. Але тепер заростає... – ледь стримуючи сльози, розповідає мама Героя.



За словами пані Людмили, коли син повернувся додому, всі сім’єю вмовляли його не підписувати наступний контракт. Утім, боєць наполягав: мовляв, не може покинути побратимів. Зробити перерву у військовій службі змусила любов. Одружився з коханою Нелею, пара чекала на донечку. Микола став люблячим батьком для трьох дітей дружини від попереднього шлюбу.



– Вони багато мріяли. Почали робити ремонт, посадили садок. Планували збудувати парник, хлів, вирощувати малину і виноград, – поділилася спогадами пані Людмила.



Коли почалося повномасштабне вторгнення, Микола Талов знову став на захист України. 8 березня 2022 року йому прийшла повістка, і він, не вагаючись, почав збиратися на війну.



– Я запам’ятала цей день назавжди. Страшно було думати, що можу втратити сина. Він пішов у 14-ту бригаду. Згодом його кинули на передову. Микола дуже часто дзвонив. Йому побратими казали: «Хто ж там за тебе молиться, що навіть осколочком не зачепило?». Зник 21 травня. Коли востаннє телефонував, просив, щоб дбали про дітей, може, щось відчував, – пригадала жінка.



Нині наймолодшій донечці Героя, Уляні, два з половиною роки. Дівчинка рано почала говорити, часто запитує родичів про батька, пригадує, якими пестливими словами її називав.



– Каже: «Бабусю, не плакай, тато плиїде, я його клепко любаю». Шкода, що син не чує, як вона навчилася співати. Гімн України вивчила повністю... – розповіла пані Людмила.



За день перед зникненням Микола відзначив свій 43-й день народження. Його дружина пані Неля каже, що ще 20 травня надіслала йому в подарунок новий мобільний телефон, але, на жаль, він його так і не отримав.



– Його побратим розповів, що 10 травня вони були в Ізюмі, відступали через річку й він намочив два свої смартфони. Я купила йому новий, відправила, а невдовзі мені повідомили, що Микола зник безвісти, – каже пані Неля.



Нині жінка постійно слідкує за списками полонених. Щоранку переглядає їх і вірить, що побачить там своє прізвище, але поки що жодних новин немає.



– Намагалася шукати чоловіка навіть за допомогою фейсбуку, але мені стали дзвонити окупанти і представлятися ним. Довели мене до сліз, спитала: «Якщо це ти, то як наших дітей звати?». А далі чула просто мати... Я вірю, що він живий. Свекруха здавала ДНК-тест, серед загиблих його нема. З ним разом зникли ще п’ятеро побратимів. Може, він пам’ять втратив і десь у полоні зараз... Легше про це думати, ніж про смерть, – витирає болючі сльози Неля Талова.



Ірина КРАВЧУК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Пожарок Луцького району зник безвісти торік 21 травня під час обстрілу у Василівці Донецької області. Напередодні він відсвяткував 43-річчя й пообіцяв великій родині, що невдовзі повернеться. Близькі навіть відправили для нього подарунок, однак отримати його воїн не встиг.Про це пише Волинь. Я до Бога молюся і вдень і вночіСильно і щиро благаю: «Ти мені все прости і його поверни...»Ці рядки мама Героянаписала через пів року після зникнення сина. Каже, одного вечора почула стукіт у шибку й подумала, що Микола повернувся: піднялася з ліжка, вибігла, але ні... то був лиш птах.– Я вірю, що він прийде додому, може, зараз десь у полоні... Хочу знати хоча б щось. Не сплю ночами... Щоб відпустити біль, почала писати вірші, – каже жінка.Микола Талов став на захист Батьківщини ще у 2016-му. Прослужив півтора року в зоні АТО у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, а коли закінчився контракт, повернувся додому.– Він тоді часто телефонував, але зв’язок був поганим. Знайшла у нашому дворі таке місце, де його було добре чути. Як тільки дзвонив, бігла туди. Так ту місцину витоптала, що жодна травинка не пробивалася. Але тепер заростає... – ледь стримуючи сльози, розповідає мама Героя.За словами пані Людмили, коли син повернувся додому, всі сім’єю вмовляли його не підписувати наступний контракт. Утім, боєць наполягав: мовляв, не може покинути побратимів. Зробити перерву у військовій службі змусила любов. Одружився з коханою Нелею, пара чекала на донечку. Микола став люблячим батьком для трьох дітей дружини від попереднього шлюбу.– Вони багато мріяли. Почали робити ремонт, посадили садок. Планували збудувати парник, хлів, вирощувати малину і виноград, – поділилася спогадами пані Людмила.Коли почалося повномасштабне вторгнення, Микола Талов знову став на захист України. 8 березня 2022 року йому прийшла повістка, і він, не вагаючись, почав збиратися на війну.– Я запам’ятала цей день назавжди. Страшно було думати, що можу втратити сина. Він пішов у 14-ту бригаду. Згодом його кинули на передову. Микола дуже часто дзвонив. Йому побратими казали: «Хто ж там за тебе молиться, що навіть осколочком не зачепило?». Зник 21 травня. Коли востаннє телефонував, просив, щоб дбали про дітей, може, щось відчував, – пригадала жінка.Нині наймолодшій донечці Героя,, два з половиною роки. Дівчинка рано почала говорити, часто запитує родичів про батька, пригадує, якими пестливими словами її називав.– Каже: «Бабусю, не плакай, тато плиїде, я його клепко любаю». Шкода, що син не чує, як вона навчилася співати. Гімн України вивчила повністю... – розповіла пані Людмила.За день перед зникненням Микола відзначив свій 43-й день народження. Його дружина панікаже, що ще 20 травня надіслала йому в подарунок новий мобільний телефон, але, на жаль, він його так і не отримав.– Його побратим розповів, що 10 травня вони були в Ізюмі, відступали через річку й він намочив два свої смартфони. Я купила йому новий, відправила, а невдовзі мені повідомили, що Микола зник безвісти, – каже пані Неля.Нині жінка постійно слідкує за списками полонених. Щоранку переглядає їх і вірить, що побачить там своє прізвище, але поки що жодних новин немає.– Намагалася шукати чоловіка навіть за допомогою фейсбуку, але мені стали дзвонити окупанти і представлятися ним. Довели мене до сліз, спитала: «Якщо це ти, то як наших дітей звати?». А далі чула просто мати... Я вірю, що він живий. Свекруха здавала ДНК-тест, серед загиблих його нема. З ним разом зникли ще п’ятеро побратимів. Може, він пам’ять втратив і десь у полоні зараз... Легше про це думати, ніж про смерть, – витирає болючі сльози Неля Талова.Ірина КРАВЧУК.

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