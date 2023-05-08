Російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині

Російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині
Внаслідок російського ракетного обстрілу Одещини було зруйновано склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста.

Про це повідомили у пресслужбі Червоного Хреста.

"Внаслідок ракетного удару по Одещині 8 травня повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000 кв.м. Повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було. Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинили.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одещина
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