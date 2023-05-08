Російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині
Сьогодні, 14:14
Внаслідок російського ракетного обстрілу Одещини було зруйновано склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста.
Про це повідомили у пресслужбі Червоного Хреста.
"Внаслідок ракетного удару по Одещині 8 травня повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000 кв.м. Повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було. Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинили.
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Про це повідомили у пресслужбі Червоного Хреста.
"Внаслідок ракетного удару по Одещині 8 травня повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000 кв.м. Повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було. Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинили.
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