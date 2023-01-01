СБУ повідомила про підозру російському актору Машкову, який закликав до знищення України





Про це повідомили у пресслужбі



Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Володимира Машкова, який публічно виправдовує збройну агресію рф.

Фігурант входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.



Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю путіна.



Також на власному Телеграм-каналі та персональній сторінці в Інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тис. підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини рашистів.



У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до «приєднання» Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу рф.



Крім того, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави.



Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь кремля.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);



▪️ ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);



▪️ ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).



Наразі зловмисник перебуває на території рф. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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