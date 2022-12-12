Відсьогодні через «Ягодин – Дорогуськ» та ще у 15 пунктах пропуску запускається єЧерга для вантажівок





Про це повідомляє



Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня з 9.00 на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга».



Повідомляється, що водії можуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних.



А саме:



• «Ягодин – Дорогуськ» (є ветеринарний контроль)



• «Рава-Руська – Хребенне» (є ветеринарний контроль)



• «Краківець – Корчова» (є ветеринарний контроль)



• «Шегині – Медика»



• «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»



• «Порубне – Сірет»



• «Тиса (Чоп) – Захонь»



• «Рені – Джюрджюлешть»



• «Орлівка – Ісакча»



• «Могилів-Подільський – Отач»



• «Устилуг – Зосин»



• «Нижанковичі – Мальховіце»



• «Дяково – Халмеу»



• «Старокозаче – Білгород-Дністровський»



• «Мамалига – Крива»



• «Виноградівка – Вулкенєшть»



Зазначається, що інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами: українською, англійською, польською. У планах також запустити інструкції угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.



Після реєстрації особистого кабінету перевізника, слід буде вказувати інформацію про авто (країну реєстрації, тип, марку, наявність напівпричепу), також вказується інформація про вантаж.



Важливо, що в єЧергу записуються лише транспортні засоби вагою від 7,5 тонн.



Також через пункти пропуску «Устилуг – Зосин» та «Нижанковичі – Мальховіце» можуть проїхати виключно порожні транспортні засоби.



Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Рішення покликане

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Реєстрація водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення, до єЧерги доступна з 8 травня.Про це повідомляє УНН Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня з 9.00 на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга».Повідомляється, що водії можуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних.• «Ягодин – Дорогуськ» (є ветеринарний контроль)• «Рава-Руська – Хребенне» (є ветеринарний контроль)• «Краківець – Корчова» (є ветеринарний контроль)• «Шегині – Медика»• «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»• «Порубне – Сірет»• «Тиса (Чоп) – Захонь»• «Рені – Джюрджюлешть»• «Орлівка – Ісакча»• «Могилів-Подільський – Отач»• «Устилуг – Зосин»• «Нижанковичі – Мальховіце»• «Дяково – Халмеу»• «Старокозаче – Білгород-Дністровський»• «Мамалига – Крива»• «Виноградівка – Вулкенєшть»Зазначається, що інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами: українською, англійською, польською. У планах також запустити інструкції угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.Після реєстрації особистого кабінету перевізника, слід буде вказувати інформацію про авто (країну реєстрації, тип, марку, наявність напівпричепу), також вказується інформація про вантаж.Важливо, що в єЧергу записуються лише транспортні засоби вагою від 7,5 тонн.Також через пункти пропуску «Устилуг – Зосин» та «Нижанковичі – Мальховіце» можуть проїхати виключно порожні транспортні засоби.Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску «Ягодин –Дорогуськ» з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію