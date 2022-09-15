«Знайшли рішення для розблокування пункту «Ягодин –Дорогуськ»», – Мінінфаструктури





Про це повідомляють у пресслужбі



Рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску «Ягодин –Дорогуськ» з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.



«Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів. Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників», – зазначив Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.



Таким чином, з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.



«Зараз понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути наш найбільший пункт пропуску. Розподілити вантажопотік в умовах обмеженої пропускної здатності та блокади морських портів неможливо. Ми вдячні нашим польським друзям за постійну підтримку у протистоянні із агресором та розраховуємо на подальший діалог для розблокування кордону. Ми зробили перший крок, чекаємо на крок назустріч», – підкреслив заступник Міністра Serhiy Derkach.



Нагадаємо, відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення двосторонні та транзитні перевезення не підпадають під вимогу отримання дозволів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу.Про це повідомляють у пресслужбі міністерства Рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску «Ягодин –Дорогуськ» з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.«Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів. Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників», – зазначив Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.Таким чином, з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.«Зараз понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути наш найбільший пункт пропуску. Розподілити вантажопотік в умовах обмеженої пропускної здатності та блокади морських портів неможливо. Ми вдячні нашим польським друзям за постійну підтримку у протистоянні із агресором та розраховуємо на подальший діалог для розблокування кордону. Ми зробили перший крок, чекаємо на крок назустріч», – підкреслив заступник Міністра Serhiy Derkach.Нагадаємо, відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення двосторонні та транзитні перевезення не підпадають під вимогу отримання дозволів.

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