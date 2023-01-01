Росія не має потенціалу для спроби масштабного наступу будь-де в Україні, – Буданов





Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов у інтерв’ю YahooNews, інформує



"Станом на зараз росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні", - заявив керівник української воєнної розвідки.



Водночас, за словами начальника ГУР, держава-агресор росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.



Також Буданов повідомив, що рф намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український конрнаступ.



"Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець", - зазначив він.



Буданов порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих "пвк" з солдатами регулярної армії агресора, заявивши, що "вагнерівці" мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок пвк "вагнер" Пригожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні задля ведення політичної кампанії: "Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в рф занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці - це питання життя і смерті", - розповів Буданов.



Відповідаючи на запитання журналіста про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію:



"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - підкреслив керівник ГУР.



Серед іншого, Буданов визнав, що російська федерація вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на Кремль московити показуватимуть як "перемогу", стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.



"Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці" - пояснив генерал-майор Буданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не має жодного потенціалу для масштабного наступу і намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майору інтерв’ю YahooNews, інформує Цензор.НЕТ "Станом на зараз росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні", - заявив керівник української воєнної розвідки.Водночас, за словами начальника ГУР, держава-агресор росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.Також Буданов повідомив, що рф намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український конрнаступ."Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець", - зазначив він.Буданов порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих "пвк" з солдатами регулярної армії агресора, заявивши, що "вагнерівці" мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок пвк "вагнер" Пригожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні задля ведення політичної кампанії: "Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в рф занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці - це питання життя і смерті", - розповів Буданов.Відповідаючи на запитання журналіста про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію:"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - підкреслив керівник ГУР.Серед іншого, Буданов визнав, що російська федерація вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на Кремль московити показуватимуть як "перемогу", стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства."Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці" - пояснив генерал-майор Буданов.

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