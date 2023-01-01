Погода у Луцьку на завтра, 8 травня

Погода у Луцьку на завтра, 8 травня
У понеділок, 8 травня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня продовжуватиме йти дощ. Після полудня він стане слабшим, але до вечора може посилитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура В Луцьку вночі - 6-5°, вдень 11-12° тепла.

Народний прогноз погоди: 8 травня відзначається день пам'яті святого апостола і євангеліста Марка. У народі його називали Марк Ключник. Вважається, що Марк відає ключами від дощів. "Якщо випаде у травні три дощі добрих, то і хліба буде на три роки повних". Якщо співочі птахи прилітають зграями – на тепле літо. Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока і крута – до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою – до негоди.

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Теги: Погода, Луцьк
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