У світі ще не було випадків знищення балістичних ракет із ЗРК Patriot, – Ігнат





Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує



Він зазначив, що в Україні зараз недостатньо комплексів, щоб повністю "закрити" небо від балістичних ракет, тому потрібні винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі.



"У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP/T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як X-47 "Кинджал", - зазначив Ігнат.



У Росії ракети X-47 "Кинджал" представляють як "суперзброю" і досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких, наголосив речник Повітряних сил.



Як повідомлялося, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал". Своєю чергою Ігнат заявив, що радіти рано, бо Україні потрібно набагато більше таких систем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна стала першою країною, чиї Сили оборони спромоглися це зробити.Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ Він зазначив, що в Україні зараз недостатньо комплексів, щоб повністю "закрити" небо від балістичних ракет, тому потрібні винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі."У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP/T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як X-47 "Кинджал", - зазначив Ігнат.У Росії ракети X-47 "Кинджал" представляють як "суперзброю" і досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких, наголосив речник Повітряних сил.Як повідомлялося, командувач Повітряних силповідомив, уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал". Своєю чергою Ігнат заявив, що радіти рано, бо Україні потрібно набагато більше таких систем.

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