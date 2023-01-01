Росія змінює тактику, щоб навчитися обходити українську ППО, – Гуменюк

Росія змінює тактику, щоб навчитися обходити українську ППО, – Гуменюк
Російські окупанти намагаються знайти та навчитися обходити українську ППО. Тому ворог змінює тактику повітряного терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона пояснила, що росіяни останніми тижнями активізували авіацію, тому в Україні почастішали повітряні тривоги. Однією з цілей окупантів є психологічний тиск на населення.

"Те, що вони намагаються використовувати різні тактики - вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються... знайти спосіб її обходити", - заявила Гуменюк.

За її словами, росіяни також змінюють тактику, оскільки не мають великого запасу ракет.

"Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони", - додала речниця.

Нагадаємо, росіяни вночі випустили по Миколаївській області 5 ракет типу Х-22. Одна з них влучила на територію підприємства.

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Теги: Росія, Україна, війна
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