У Чорному морі на Україну досі націлені 32 «Калібри», а в Середземному – чотири





Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ зранку 7 травня, пише



Так, загалом у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, з них 4 — це носії крилатих ракет «Калібр» з 32 ракетами на борту.



Водночас у Середземному на бойовому чергуванні перебувають до 5 російських кораблі, з них 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого складає до 4 ракет.



В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, однак він не є ракетоносієм.



У ВМС ЗСУ також повідомили, що росія продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, чим порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS).



Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни поповнили своє корабельне угруповання в Чорному морі чотирма надводними ракетоносіями, так що сумарний залп ракет типу «Калібр» сягав до 32 одиниць. Командування ОК «Південь» зазначало, що «рівень небезпеки максимально високий».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чорному морі станом на 12:00 перебувають чотири російські кораблі-носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких складає до 32 ракет. А в Середземному — один такий корабель з 4 ракетами.Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ зранку 7 травня, пише Громадське Так, загалом у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, з них 4 — це носії крилатих ракет «Калібр» з 32 ракетами на борту.Водночас у Середземному на бойовому чергуванні перебувають до 5 російських кораблі, з них 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого складає до 4 ракет.В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, однак він не є ракетоносієм.У ВМС ЗСУ також повідомили, що росія продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, чим порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS).Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни поповнили своє корабельне угруповання в Чорному морі чотирма надводними ракетоносіями, так що сумарний залп ракет типу «Калібр» сягав до 32 одиниць. Командування ОК «Південь» зазначало, що «рівень небезпеки максимально високий».

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