У місті на Волині поблизу ринку трапилась ДТП
Сьогодні, 14:00
7-го травня близько 12 години на трасі Н-22 біля центрального ринку трапилась аварія.
Про це повідомляє БУГ.
Легковик “Siat” зіштовхнувся з бусом. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Постраждалих попередньо немає.
Аварія перегородила майже всю дорогу. тож рух на трасі ускладнений. Зважайте на погодні умови, будьте обережними за кермом!
Деталі згодом.
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Про це повідомляє БУГ.
Легковик “Siat” зіштовхнувся з бусом. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Постраждалих попередньо немає.
Аварія перегородила майже всю дорогу. тож рух на трасі ускладнений. Зважайте на погодні умови, будьте обережними за кермом!
Деталі згодом.
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