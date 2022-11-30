У місті на Волині поблизу ринку трапилась ДТП

У місті на Волині поблизу ринку трапилась ДТП
7-го травня близько 12 години на трасі Н-22 біля центрального ринку трапилась аварія.

Про це повідомляє БУГ.

Легковик “Siat” зіштовхнувся з бусом. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Постраждалих попередньо немає.

Аварія перегородила майже всю дорогу. тож рух на трасі ускладнений. Зважайте на погодні умови, будьте обережними за кермом!

Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На окупованій Херсонщині загарбники вивозять цивільних до ліній своєї оборони, – Гуменюк
Сьогодні, 15:07
У місті на Волині поблизу ринку трапилась ДТП
Сьогодні, 14:00
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
Сьогодні, 13:27
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Сьогодні, 12:25
На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні
30 листопад, 2022, 11:06
На Волині в аварії постраждала пасажирка На Волині в аварії постраждала пасажирка
20 жовтень, 2022, 13:30
Смертельна ДТП на Волині: під час виконання службових обов’язків загинув 20-річний нацгвардієць Смертельна ДТП на Волині: під час виконання службових обов’язків загинув 20-річний нацгвардієць
28 липень, 2022, 13:40
На Волині трапилася смертельна ДТП На Волині трапилася смертельна ДТП
28 липень, 2022, 00:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На окупованій Херсонщині загарбники вивозять цивільних до ліній своєї оборони, – Гуменюк
Сьогодні, 15:07
 0
У місті на Волині поблизу ринку трапилась ДТП
Сьогодні, 14:00
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
Сьогодні, 13:27
 0
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Сьогодні, 12:25
 0
На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8