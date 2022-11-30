У місті на Волині поблизу ринку трапилась ДТП





Про це повідомляє



Легковик “Siat” зіштовхнувся з бусом. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Постраждалих попередньо немає.



Аварія перегородила майже всю дорогу. тож рух на трасі ускладнений. Зважайте на погодні умови, будьте обережними за кермом!



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7-го травня близько 12 години на трасі Н-22 біля центрального ринку трапилась аварія.Про це повідомляє БУГ Легковик “Siat” зіштовхнувся з бусом. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Постраждалих попередньо немає.Аварія перегородила майже всю дорогу. тож рух на трасі ускладнений. Зважайте на погодні умови, будьте обережними за кермом!Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію