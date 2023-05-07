На окупованій Херсонщині загарбники вивозять цивільних до ліній своєї оборони, – Гуменюк
Сьогодні, 15:07
На окупованій частині Херсонської області російські загарбники евакуюють людей до місць своєї оборони, таким чином вони хочуть прикритися мирними людьми.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише LB.ua.
"Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли у рашистів трошки підгоряє", - зазначає вона.
За її словами, так ворог діяв і на правому березі Херсонщини, коли активізувався щодо переміщення місцевого населення.
"Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше - туди, де облаштовують свої рубежі оборони", - зазначила Гуменюк.
Вона додала, що таким чином окупанти намагаються прикритися місцевими мешканцями, розгортаючи свої підрозділи і техніку.
Нагадаємо, що на окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили "евакуацію", ймовірно, готуються провокації.
Також у Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Окупанти примусово вивозять жінок з дітьми.
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Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише LB.ua.
"Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли у рашистів трошки підгоряє", - зазначає вона.
За її словами, так ворог діяв і на правому березі Херсонщини, коли активізувався щодо переміщення місцевого населення.
"Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше - туди, де облаштовують свої рубежі оборони", - зазначила Гуменюк.
Вона додала, що таким чином окупанти намагаються прикритися місцевими мешканцями, розгортаючи свої підрозділи і техніку.
Нагадаємо, що на окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили "евакуацію", ймовірно, готуються провокації.
Також у Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Окупанти примусово вивозять жінок з дітьми.
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