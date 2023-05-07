На окупованій Херсонщині загарбники вивозять цивільних до ліній своєї оборони, – Гуменюк





Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише



"Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли у рашистів трошки підгоряє", - зазначає вона.



За її словами, так ворог діяв і на правому березі Херсонщини, коли активізувався щодо переміщення місцевого населення.



"Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше - туди, де облаштовують свої рубежі оборони", - зазначила Гуменюк.



Вона додала, що таким чином окупанти намагаються прикритися місцевими мешканцями, розгортаючи свої підрозділи і техніку.



Нагадаємо, що на окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили "евакуацію", ймовірно, готуються провокації.



Також у Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Окупанти примусово вивозять жінок з дітьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На окупованій частині Херсонської області російські загарбники евакуюють людей до місць своєї оборони, таким чином вони хочуть прикритися мирними людьми.Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, пише LB.ua "Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли у рашистів трошки підгоряє", - зазначає вона.За її словами, так ворог діяв і на правому березі Херсонщини, коли активізувався щодо переміщення місцевого населення."Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше - туди, де облаштовують свої рубежі оборони", - зазначила Гуменюк.Вона додала, що таким чином окупанти намагаються прикритися місцевими мешканцями, розгортаючи свої підрозділи і техніку.Нагадаємо, що на окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили "евакуацію", ймовірно, готуються провокації.Також у Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Окупанти примусово вивозять жінок з дітьми.

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