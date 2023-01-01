На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк

Хилюк В'ячеслав Володимирович, 1985 року народження.



Про це



"Славік призваний на військову службу з лютого 2022 року. Без батька залишилося двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття дружині Світлані, батькам, братам В'ячеслава та всій родині", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що захисника привезуть додому у понеділок, 8 травня.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Луганській області під час бойових дій з військовим формуванням російської федерації загинув житель села Прилісне, 1985 року народження.Про це повідомляють у Прилісненській громаді."Славік призваний на військову службу з лютого 2022 року. Без батька залишилося двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття дружині Світлані, батькам, братам В'ячеслава та всій родині", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що захисника привезуть додому у понеділок, 8 травня.

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