На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк

На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
В Луганській області під час бойових дій з військовим формуванням російської федерації загинув житель села Прилісне Хилюк В'ячеслав Володимирович, 1985 року народження.

Про це повідомляють у Прилісненській громаді.

"Славік призваний на військову службу з лютого 2022 року. Без батька залишилося двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття дружині Світлані, батькам, братам В'ячеслава та всій родині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захисника привезуть додому у понеділок, 8 травня.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
Сьогодні, 13:27
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Сьогодні, 12:25
На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР
Сьогодні, 12:00
На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
Сьогодні, 11:23
На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
Сьогодні, 11:23
На Донеччині загинув Герой з Волині Анатолій Шворак На Донеччині загинув Герой з Волині Анатолій Шворак
Сьогодні, 08:00
Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу». ФОТО Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу». ФОТО
06 травень, 22:45
Захищаючи незалежність України, віддав своє життя Герой з Волині Євген Поремчук Захищаючи незалежність України, віддав своє життя Герой з Волині Євген Поремчук
05 травень, 13:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
Сьогодні, 13:27
 0
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Сьогодні, 12:25
 0
На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР
Сьогодні, 12:00
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8