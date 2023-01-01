Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії





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Однією з ключових цілей для України - розірвати так званий сухопутний міст між Кримом та Росією. Для цього потрібно "розрізати" російські війська та логістичні шляхи у Запорізькій області. Таким чином вдасться ізолювати окупантів на півострові.



Крім того, Україна може зосередиться на півдні і докласти зусиль для звільнення Мелітополя. Також важливим завдання залишається звільнення Запорізької АЕС та Каховської ГЕС.



Аналітики припускають, що ЗСУ могли б піти і на Крим. Звільнення півострова, на думку авторів, можливе за військово-морських операцій і, можливо, навіть висадки на пляжі.



Російські війська готуються до можливих дій української армії. Про це свідчать численні супутникові знімки, де помітні вириті траншеї та окопи у Криму.



За іншими даними, Україна може почати атаки з Бахмута, де наразі тривають запеклі бої. Також можливі атаки з Куп'янська Харківської області. Це дозволить звільнити території Луганської області.



Іншим варіантом був би наступ на позиції росіян через Вугледар у бік окупованого Маріуполя.



Міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі WP сказав, що в ідеалі наступ ЗСУ допоможе не лише звільнити міста та села, але й зможе "перерізати матеріально-технічні ланцюги російських військ" і "зменшити їхню наступальну здатність".



Як повідомлялося, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.



У ЗСУ та Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили заяви Пригожина та його мета.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Росія мають велику лінію фронту, українські військові можуть розпочати контратаки на одному з напрямків. Існує декілька сценаріїв можливого наступу ЗСУ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.Однією з ключових цілей для України - розірвати так званий сухопутний міст між Кримом та Росією. Для цього потрібно "розрізати" російські війська та логістичні шляхи у Запорізькій області. Таким чином вдасться ізолювати окупантів на півострові.Крім того, Україна може зосередиться на півдні і докласти зусиль для звільнення Мелітополя. Також важливим завдання залишається звільнення Запорізької АЕС та Каховської ГЕС.Аналітики припускають, що ЗСУ могли б піти і на Крим. Звільнення півострова, на думку авторів, можливе за військово-морських операцій і, можливо, навіть висадки на пляжі.Російські війська готуються до можливих дій української армії. Про це свідчать численні супутникові знімки, де помітні вириті траншеї та окопи у Криму.За іншими даними, Україна може почати атаки з Бахмута, де наразі тривають запеклі бої. Також можливі атаки з Куп'янська Харківської області. Це дозволить звільнити території Луганської області.Іншим варіантом був би наступ на позиції росіян через Вугледар у бік окупованого Маріуполя.Міністр оборони Україниу коментарі WP сказав, що в ідеалі наступ ЗСУ допоможе не лише звільнити міста та села, але й зможе "перерізати матеріально-технічні ланцюги російських військ" і "зменшити їхню наступальну здатність".Як повідомлялося, засновник ПВК "Вагнера"заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.У ЗСУ та Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили заяви Пригожина та його мета.

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