Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії

Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Україна та Росія мають велику лінію фронту, українські військові можуть розпочати контратаки на одному з напрямків. Існує декілька сценаріїв можливого наступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Однією з ключових цілей для України - розірвати так званий сухопутний міст між Кримом та Росією. Для цього потрібно "розрізати" російські війська та логістичні шляхи у Запорізькій області. Таким чином вдасться ізолювати окупантів на півострові.

Крім того, Україна може зосередиться на півдні і докласти зусиль для звільнення Мелітополя. Також важливим завдання залишається звільнення Запорізької АЕС та Каховської ГЕС.

Аналітики припускають, що ЗСУ могли б піти і на Крим. Звільнення півострова, на думку авторів, можливе за військово-морських операцій і, можливо, навіть висадки на пляжі.

Російські війська готуються до можливих дій української армії. Про це свідчать численні супутникові знімки, де помітні вириті траншеї та окопи у Криму.

За іншими даними, Україна може почати атаки з Бахмута, де наразі тривають запеклі бої. Також можливі атаки з Куп'янська Харківської області. Це дозволить звільнити території Луганської області.

Іншим варіантом був би наступ на позиції росіян через Вугледар у бік окупованого Маріуполя.

Міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі WP сказав, що в ідеалі наступ ЗСУ допоможе не лише звільнити міста та села, але й зможе "перерізати матеріально-технічні ланцюги російських військ" і "зменшити їхню наступальну здатність".

Як повідомлялося, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.

У ЗСУ та Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили заяви Пригожина та його мета.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
Сьогодні, 13:27
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Сьогодні, 12:25
На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР
Сьогодні, 12:00
На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
Сьогодні, 11:23
На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
Сьогодні, 13:27
На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР
Сьогодні, 12:00
На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
Сьогодні, 11:23
Росія вдарила ракетою по автопарку в Балаклії на Харківщині Росія вдарила ракетою по автопарку в Балаклії на Харківщині
Сьогодні, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Луганщині загинув Герой з Волині В'ячеслав Хилюк
Сьогодні, 13:27
 0
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Сьогодні, 12:25
 0
На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР
Сьогодні, 12:00
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8