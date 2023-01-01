На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
Сьогодні, 11:23
Боронячи рідну землю, у бою з окупантами загинув вірний син України, житель Каменя-Каширського – Смітюх Анатолій Антонович, 1972 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя воїна обірвалося 6 травня 2023 у Луганській області.
"Вічна пам'ять і слава Захиснику. Горіть у пеклі, кляті нелюди-рашисти. Скорбимо всією громадою та висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати. Анатолій Смітюх назавжди у нашій пам'яті та серцях. Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя воїна обірвалося 6 травня 2023 у Луганській області.
"Вічна пам'ять і слава Захиснику. Горіть у пеклі, кляті нелюди-рашисти. Скорбимо всією громадою та висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати. Анатолій Смітюх назавжди у нашій пам'яті та серцях. Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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