На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх

Смітюх Анатолій Антонович, 1972 року народження.



Про це



Життя воїна обірвалося 6 травня 2023 у Луганській області.



"Вічна пам'ять і слава Захиснику. Горіть у пеклі, кляті нелюди-рашисти. Скорбимо всією громадою та висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати. Анатолій Смітюх назавжди у нашій пам'яті та серцях. Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боронячи рідну землю, у бою з окупантами загинув вірний син України, житель Каменя-Каширського –, 1972 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя воїна обірвалося 6 травня 2023 у Луганській області."Вічна пам'ять і слава Захиснику. Горіть у пеклі, кляті нелюди-рашисти. Скорбимо всією громадою та висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати. Анатолій Смітюх назавжди у нашій пам'яті та серцях. Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.

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