Росія вдарила ракетою по автопарку в Балаклії на Харківщині
Сьогодні, 10:35
Російські окупанти вранці 7 травня завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району, 5 людей поранені.
Про це повідомив очільник ОВА Харківщини Олег Синєгубов.
Ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.
"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі росія випустила 5 ракет по Миколаївській області.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомив очільник ОВА Харківщини Олег Синєгубов.
Ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.
"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі росія випустила 5 ракет по Миколаївській області.
Фото ілюстративне.
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