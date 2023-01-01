Росія вдарила ракетою по автопарку в Балаклії на Харківщині

Росія вдарила ракетою по автопарку в Балаклії на Харківщині
Російські окупанти вранці 7 травня завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району, 5 людей поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Харківщини Олег Синєгубов.

Ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі росія випустила 5 ракет по Миколаївській області.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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