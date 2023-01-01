Росія вдарила ракетою по автопарку в Балаклії на Харківщині





Про це Олег Синєгубов.



Ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.



"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вранці 7 травня завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району, 5 людей поранені.Про це повідомив очільник ОВА ХарківщиниРакета С-300 влучила на територію одного з автопарків. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей."Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі росія випустила 5 ракет по Миколаївській області Фото ілюстративне.

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