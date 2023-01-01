На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:15
На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 травня о 04:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Растів Ковельського району горить легковий автомобіль.
За викликом до місця події спрямували рятувальників 17 ДПРЧ смт Турійськ.
О 04:22 вони ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, автомобіль загорівся через несправність електричної системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 травня о 04:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Растів Ковельського району горить легковий автомобіль.
За викликом до місця події спрямували рятувальників 17 ДПРЧ смт Турійськ.
О 04:22 вони ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, автомобіль загорівся через несправність електричної системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Луганщині загинув Герой з Волині Анатолій Смітюх
Сьогодні, 11:23
На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Росія вдарила ракетою по автопарку в Балаклії на Харківщині
Сьогодні, 10:35
Росіяни втратили за добу ще 660 вояк
Сьогодні, 10:27
Медіа