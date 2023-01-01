На Волині горів автомобіль. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



7 травня о 04:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Растів Ковельського району горить легковий автомобіль.



За викликом до місця події спрямували рятувальників 17 ДПРЧ смт Турійськ.



О 04:22 вони ліквідували горіння.



Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, автомобіль загорівся через несправність електричної системи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.7 травня о 04:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Растів Ковельського району горить легковий автомобіль.За викликом до місця події спрямували рятувальників 17 ДПРЧ смт Турійськ.О 04:22 вони ліквідували горіння.Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, автомобіль загорівся через несправність електричної системи.

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