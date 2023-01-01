На Волині горів автомобіль. ФОТО

На Волині горів автомобіль. ФОТО
На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

7 травня о 04:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Растів Ковельського району горить легковий автомобіль.

За викликом до місця події спрямували рятувальників 17 ДПРЧ смт Турійськ.

О 04:22 вони ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, автомобіль загорівся через несправність електричної системи.
На Волині горів автомобіль. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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