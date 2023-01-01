На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР

На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, – ГУР
Держава-агресор росія часто обирає символічні дати для вчинення провокацій.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, попередивши про ймовірні провокації московитів 9 травня.

«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», — зазначив представник ГУР МО України.

Водночас Андрій Юсов припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти білорусі: така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

«Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде», — підкреслив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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