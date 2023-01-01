Росіяни втратили за добу ще 660 вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3723 (+6) од,



бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,



артилерійських систем – 3010 (+18) од,



РСЗВ – 554 (+2) од,



засоби ППО ‒ 306 (+0) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),



крилаті ракети ‒ 947 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,



спеціальна техніка ‒ 380 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти втратили на війні в Україні за добу ще 660 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,танків ‒ 3723 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,артилерійських систем – 3010 (+18) од,РСЗВ – 554 (+2) од,засоби ППО ‒ 306 (+0) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),крилаті ракети ‒ 947 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,спеціальна техніка ‒ 380 (+5).Дані уточнюються.

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