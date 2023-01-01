Росіяни втратили за добу ще 660 вояк
Сьогодні, 10:27
Російські окупанти втратили на війні в Україні за добу ще 660 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3723 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
артилерійських систем – 3010 (+18) од,
РСЗВ – 554 (+2) од,
засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 380 (+5).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3723 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
артилерійських систем – 3010 (+18) од,
РСЗВ – 554 (+2) од,
засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 380 (+5).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Росія вдарила ракетою по автопарку в Балаклії на Харківщині
Сьогодні, 10:35
Росіяни втратили за добу ще 660 вояк
Сьогодні, 10:27
Вночі росія випустила 5 ракет по Миколаївській області
Сьогодні, 09:17
Медіа