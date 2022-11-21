Медичний фронт: у Луцьку відбудеться міжнародна конференція за участі спікерів із різних країн Європи





Про це повідомили організатори заходу.



Спікерами заходу будуть учені-медики, провідні лікарі-практики, фахівці з медсестринства та науковці інших спеціальностей з України, США, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Литви, Польщі, Великої Британії.



Заплановано проведення майстер-класів із актуальних питань медичної практики в умовах війни:



«Надання першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях»,



«Сучасна лабораторна діагностика в наданні медичної допомоги»,



«Невідкладні стани в практичній медицині»,



«Спадковий ангіоневротичний набряк: значення медичної сестри в спільному менеджменті пацієнта»,



«Інноваційні методи проведення імуноглобулінотерапії»,



«Базові рнеанімаційні заходи, відновлення прохідності і дихальних шляхів».



Організатори заходу: КЗВО «Волинський медичний інститут» за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Волинської обласної ради, Волинської обласної військової адміністрації, Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, Львівського національного медичного університету імені Данила

Галицького, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Vilnius University (Lithuania), ВПНЗ «Львівський медичний університет», Наукового Товариства Шевченка (НТШ), Health Tech Without Borders (Switzerland, USA).



Локації проведення конференції:



День 1. Палац культури міста Луцька (вул. Богдана Хмельницького, 1);



ІІІ корпус Волинського медичного інституту (вул. Січова, 22).



День 2. Волинська православна богословська академія (вул. Градний Узвіз, 5);



РЦ «Промінь» (просп. Грушевського, 2).



Відкриття конференції – 11 травня о 10-00.



Реєстрація учасників триватиме до 7 травня.



Доступ:



Для висвітлення роботи конференції та суспільно важливих медичних тем запрошуються засоби масової інформації.



Контактна особа: заступник директора з навчально-наукової

роботи Галина Мартинюк (0967499664).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11-12 травня 2023 року у місті Луцьку відбудеться І Міжнародна науково-практична конференція «Лікарі та медсестринство – медичний фронт в Україні та світі», присвячена 150-літтю Наукового Товариства Шевченка (НТШ).Про це повідомили організатори заходу.Спікерами заходу будуть учені-медики, провідні лікарі-практики, фахівці з медсестринства та науковці інших спеціальностей з України, США, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Литви, Польщі, Великої Британії.«Надання першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях»,«Сучасна лабораторна діагностика в наданні медичної допомоги»,«Невідкладні стани в практичній медицині»,«Спадковий ангіоневротичний набряк: значення медичної сестри в спільному менеджменті пацієнта»,«Інноваційні методи проведення імуноглобулінотерапії»,«Базові рнеанімаційні заходи, відновлення прохідності і дихальних шляхів».КЗВО «Волинський медичний інститут» за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Волинської обласної ради, Волинської обласної військової адміністрації, Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, Львівського національного медичного університету імені ДанилаГалицького, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Vilnius University (Lithuania), ВПНЗ «Львівський медичний університет», Наукового Товариства Шевченка (НТШ), Health Tech Without Borders (Switzerland, USA).Палац культури міста Луцька (вул. Богдана Хмельницького, 1);ІІІ корпус Волинського медичного інституту (вул. Січова, 22).Волинська православна богословська академія (вул. Градний Узвіз, 5);РЦ «Промінь» (просп. Грушевського, 2).Відкриття конференції – 11 травня о 10-00.Реєстрація учасників триватиме до 7 травня.Доступ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAyxNrzgJVnUmeF5TfYVOjLI_eHcm7K5LiZn-6gtB7BDZyTA/viewform Для висвітлення роботи конференції та суспільно важливих медичних тем запрошуються засоби масової інформації.Контактна особа: заступник директора з навчально-науковоїроботи(0967499664).

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