Війська рф проводять перегрупування, щоб взяти під контроль Бахмут до 9 травня, – Сирський

Війська рф проводять перегрупування, щоб взяти під контроль Бахмут до 9 травня, – Сирський
Російські війська проводять перегрупування, що свідчить про те, що окупанти роблять усе можливе, щоб узяти під контроль Бахмут до 9 травня.

Про це заявив командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна.

"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів із важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль і продовжити наступальні дії", - заявив він.

Сирський підкреслив, що українським військовим вдається зривати плани окупантів.

"На сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наше завдання - не допустити цього", - додав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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