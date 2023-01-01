Війська рф проводять перегрупування, щоб взяти під контроль Бахмут до 9 травня, – Сирський





Про це заявив командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, повідомляє



"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів із важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль і продовжити наступальні дії", - заявив він.



Сирський підкреслив, що українським військовим вдається зривати плани окупантів.



"На сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наше завдання - не допустити цього", - додав він.

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