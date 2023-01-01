Добрі новини від ВолиньPost за 7 травня
07 травень, 23:10
438 днів Україна боронить свою незалежність у боях з російськими окупантами. Найгарячішою точкою фронту вже кілька місяців лишається Бахмут. Наші хлопці та дівчата мужньо захищають свою територію, людей та державність. Ми віримо у Збройні сили і в те, що добро переможе зло.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.
Підбірка добрих новин за 7 травня
Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу
На Волині на одному з військових полігонів провели патріотичний вишкіл та довійськову підготовку для молоді. Участь у польових зборах взяли майже дві сотні студентів.
Перед початком навчання учасників тренінгу розділили на групи по шестеро у кожній та провели інструктаж з техніки безпеки.
Вишкіл відбувався на шести локаціях. Навчали школярів стрільби інструктори ЗСУ. Допомагали з проведенням вишколу працівники та вихованці Луцького міського молодіжного центру.
Росіяни втратили за добу ще 660 вояк
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3723 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
артилерійських систем – 3010 (+18) од,
РСЗВ – 554 (+2) од,
засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 380 (+5).
Медичний фронт: у Луцьку відбудеться міжнародна конференція за участі спікерів із різних країн Європи
11-12 травня 2023 року у місті Луцьку відбудеться І Міжнародна науково-практична конференція «Лікарі та медсестринство – медичний фронт в Україні та світі», присвячена 150-літтю Наукового Товариства Шевченка (НТШ).
Спікерами заходу будуть учені-медики, провідні лікарі-практики, фахівці з медсестринства та науковці інших спеціальностей з України, США, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Литви, Польщі, Великої Британії.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.
Підбірка добрих новин за 7 травня
Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу
На Волині на одному з військових полігонів провели патріотичний вишкіл та довійськову підготовку для молоді. Участь у польових зборах взяли майже дві сотні студентів.
Перед початком навчання учасників тренінгу розділили на групи по шестеро у кожній та провели інструктаж з техніки безпеки.
Вишкіл відбувався на шести локаціях. Навчали школярів стрільби інструктори ЗСУ. Допомагали з проведенням вишколу працівники та вихованці Луцького міського молодіжного центру.
Росіяни втратили за добу ще 660 вояк
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3723 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
артилерійських систем – 3010 (+18) од,
РСЗВ – 554 (+2) од,
засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 380 (+5).
Медичний фронт: у Луцьку відбудеться міжнародна конференція за участі спікерів із різних країн Європи
11-12 травня 2023 року у місті Луцьку відбудеться І Міжнародна науково-практична конференція «Лікарі та медсестринство – медичний фронт в Україні та світі», присвячена 150-літтю Наукового Товариства Шевченка (НТШ).
Спікерами заходу будуть учені-медики, провідні лікарі-практики, фахівці з медсестринства та науковці інших спеціальностей з України, США, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Литви, Польщі, Великої Британії.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 7 травня
07 травень, 23:10
Війська рф проводять перегрупування, щоб взяти під контроль Бахмут до 9 травня, – Сирський
07 травень, 22:50
Пекло бомбардувань Маріуполя і 188 діб знущань у полоні витримала медсестра Олена Бійовська з Волині
07 травень, 22:00
«Знайшли рішення для розблокування пункту «Ягодин –Дорогуськ»», – Мінінфаструктури
07 травень, 21:30
Медіа