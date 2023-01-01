Добрі новини від ВолиньPost за 7 травня

Томущовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.На Волині на одному з військових полігонів провели патріотичний вишкіл та довійськову підготовку для молоді. Участь у польових зборах взяли майже дві сотні студентів.Перед початком навчання учасників тренінгу розділили на групи по шестеро у кожній та провели інструктаж з техніки безпеки.Вишкіл відбувався на шести локаціях. Навчали школярів стрільби інструктори ЗСУ. Допомагали з проведенням вишколу працівники та вихованці Луцького міського молодіжного центру.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,танків ‒ 3723 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,артилерійських систем – 3010 (+18) од,РСЗВ – 554 (+2) од,засоби ППО ‒ 306 (+0) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),крилаті ракети ‒ 947 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,спеціальна техніка ‒ 380 (+5).11-12 травня 2023 року у місті Луцьку відбудеться І Міжнародна науково-практична конференція «Лікарі та медсестринство – медичний фронт в Україні та світі», присвячена 150-літтю Наукового Товариства Шевченка (НТШ).Спікерами заходу будуть учені-медики, провідні лікарі-практики, фахівці з медсестринства та науковці інших спеціальностей з України, США, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Литви, Польщі, Великої Британії.