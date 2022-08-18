Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу





Про це розповів Олександр Фурман.



З його слів, перед початком навчання учасників тренінгу розділили на групи по шестеро у кожній та провели інструктаж з техніки безпеки.



"Це розбір і збір автомата, спорядження магазина навчальними набоями, тактична медицина, підготовка до стрільб, стрільби на вогневому рубежі і тактична підготовка", – сказав Олександр Фурман.



Вишкіл відбувався на шести локаціях. Навчали школярів стрільби інструктори ЗСУ. Допомагали з проведенням вишколу працівники та вихованці Луцького міського молодіжного центру.



Як розповів один з інструкторів, який з міркувань безпеки імені та прізвища не назвав, молодь активно бере участь у таких тренінгах та активно включається в процес.



"Коли раніше вони сиділи гралися в телефоні, то зараз дуже спрямувалися на патріотизм: донатять на армію, допомагають всіляко. На навчаннях із польових зборів бачимо, що молодь якісно та активно бере участь у стрільбі й намагаються утримувати стрілецьку зброю ", – каже інструктор.



Одна з тих, хто найкраще влучала в ціль, студентка Марія Гаєцька. Каже: раніше досвіду стрільби не мала.



"Дуже сподобалося. Це були незвичні емоції. Коли тримаєш таку зброю і стріляєш – дуже класно. Навчання такі мають бути в усіх закладах, щоб можна було мати такі навички", – каже дівчина.



Студенти технічного фахового коледжу приїхали на польові збори у супроводі викладачів. Одна з них – Наталія Кірпіченко – евакуювалася до Луцька, де нині проживає, з тимчасово окупованого Маріуполя.



"Я бачу, що діти налаштовані патріотично, із задоволенням співають гімн, знають про своїх героїв, цікавляться політикою", – зазначила викладачка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на одному з військових полігонів провели патріотичний вишкіл та довійськову підготовку для молоді. Участь у польових зборах взяли майже дві сотні студентів.Про це розповів Суспільному заступник начальника Луцького терцентру комплектування та соцпідтримкиЗ його слів, перед початком навчання учасників тренінгу розділили на групи по шестеро у кожній та провели інструктаж з техніки безпеки."Це розбір і збір автомата, спорядження магазина навчальними набоями, тактична медицина, підготовка до стрільб, стрільби на вогневому рубежі і тактична підготовка", – сказав Олександр Фурман.Вишкіл відбувався на шести локаціях. Навчали школярів стрільби інструктори ЗСУ. Допомагали з проведенням вишколу працівники та вихованці Луцького міського молодіжного центру.Як розповів один з інструкторів, який з міркувань безпеки імені та прізвища не назвав, молодь активно бере участь у таких тренінгах та активно включається в процес."Коли раніше вони сиділи гралися в телефоні, то зараз дуже спрямувалися на патріотизм: донатять на армію, допомагають всіляко. На навчаннях із польових зборів бачимо, що молодь якісно та активно бере участь у стрільбі й намагаються утримувати стрілецьку зброю ", – каже інструктор.Одна з тих, хто найкраще влучала в ціль, студентка. Каже: раніше досвіду стрільби не мала."Дуже сподобалося. Це були незвичні емоції. Коли тримаєш таку зброю і стріляєш – дуже класно. Навчання такі мають бути в усіх закладах, щоб можна було мати такі навички", – каже дівчина.Студенти технічного фахового коледжу приїхали на польові збори у супроводі викладачів. Одна з них –– евакуювалася до Луцька, де нині проживає, з тимчасово окупованого Маріуполя."Я бачу, що діти налаштовані патріотично, із задоволенням співають гімн, знають про своїх героїв, цікавляться політикою", – зазначила викладачка.

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