Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу

Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу
На Волині на одному з військових полігонів провели патріотичний вишкіл та довійськову підготовку для молоді. Участь у польових зборах взяли майже дві сотні студентів.

Про це розповів Суспільному заступник начальника Луцького терцентру комплектування та соцпідтримки Олександр Фурман.

З його слів, перед початком навчання учасників тренінгу розділили на групи по шестеро у кожній та провели інструктаж з техніки безпеки.

"Це розбір і збір автомата, спорядження магазина навчальними набоями, тактична медицина, підготовка до стрільб, стрільби на вогневому рубежі і тактична підготовка", – сказав Олександр Фурман.

Вишкіл відбувався на шести локаціях. Навчали школярів стрільби інструктори ЗСУ. Допомагали з проведенням вишколу працівники та вихованці Луцького міського молодіжного центру.

Як розповів один з інструкторів, який з міркувань безпеки імені та прізвища не назвав, молодь активно бере участь у таких тренінгах та активно включається в процес.

"Коли раніше вони сиділи гралися в телефоні, то зараз дуже спрямувалися на патріотизм: донатять на армію, допомагають всіляко. На навчаннях із польових зборів бачимо, що молодь якісно та активно бере участь у стрільбі й намагаються утримувати стрілецьку зброю ", – каже інструктор.

Одна з тих, хто найкраще влучала в ціль, студентка Марія Гаєцька. Каже: раніше досвіду стрільби не мала.

"Дуже сподобалося. Це були незвичні емоції. Коли тримаєш таку зброю і стріляєш – дуже класно. Навчання такі мають бути в усіх закладах, щоб можна було мати такі навички", – каже дівчина.
Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу

Студенти технічного фахового коледжу приїхали на польові збори у супроводі викладачів. Одна з них – Наталія Кірпіченко – евакуювалася до Луцька, де нині проживає, з тимчасово окупованого Маріуполя.
Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу

"Я бачу, що діти налаштовані патріотично, із задоволенням співають гімн, знають про своїх героїв, цікавляться політикою", – зазначила викладачка.

Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу
Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу

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Теги: Волинь, тактична медицина
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