На Донеччині загинув Герой з Волині Анатолій Шворак

На Донеччині загинув Герой з Волині Анатолій Шворак
У бою з окупантами загинув житель села Бузаки Камінь-Каширського району на Волині 48-річний Анатолій Шворак.

Про це повідомили у громаді.

"У боротьбі за волю, свободу і незалежність нашої країни життя солдата обірвалося 5 травня 2023 року в Донецькій області. В ці тяжкі миті розділяємо горе родини та всіх людей, які любили і знали Анатолія Шворака. Подвиги Захисника назавжди в пам'яті українського народу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі зустрічі воїна на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Анатолій Шворак
Сьогодні, 08:00
Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу
Сьогодні, 07:07
У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 06:18
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Сьогодні, 05:10
У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових
Сьогодні, 03:30
Схожі новини
Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу». ФОТО Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу». ФОТО
06 травень, 22:45
Захищаючи незалежність України, віддав своє життя Герой з Волині Євген Поремчук Захищаючи незалежність України, віддав своє життя Герой з Волині Євген Поремчук
05 травень, 13:22
На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Пащук На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Пащук
05 травень, 12:43
Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО
05 травень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув Герой з Волині Анатолій Шворак
Сьогодні, 08:00
 0
Стрільба й тактична медицина: на Волині майже 200 студентів долучилися до вишколу
Сьогодні, 07:07
 0
У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 06:18
 0
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Сьогодні, 05:10
 0
У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових
Сьогодні, 03:30
 0
Медіа
відео
1/8