На Донеччині загинув Герой з Волині Анатолій Шворак
Сьогодні, 08:00
У бою з окупантами загинув житель села Бузаки Камінь-Каширського району на Волині 48-річний Анатолій Шворак.
Про це повідомили у громаді.
"У боротьбі за волю, свободу і незалежність нашої країни життя солдата обірвалося 5 травня 2023 року в Донецькій області. В ці тяжкі миті розділяємо горе родини та всіх людей, які любили і знали Анатолія Шворака. Подвиги Захисника назавжди в пам'яті українського народу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі зустрічі воїна на рідній Батьківщині повідомлять згодом.
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Про це повідомили у громаді.
"У боротьбі за волю, свободу і незалежність нашої країни життя солдата обірвалося 5 травня 2023 року в Донецькій області. В ці тяжкі миті розділяємо горе родини та всіх людей, які любили і знали Анатолія Шворака. Подвиги Захисника назавжди в пам'яті українського народу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі зустрічі воїна на рідній Батьківщині повідомлять згодом.
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