У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 06:18
У Білорусі відбулася чергова ротація підрозділів 103 повітряно-десантної бригади, які виконують завдання з охорони державного кордону з Україною.
Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».
Там зазначають, що 28 квітня в Новобілицькому районі Гомеля було помічено ешелон із технікою ЗС Білорусі. Ешелон рухався в південному напрямку.
Відтак 3 травня на станції Зябрівка (Гомельський район) фіксувалося формування ешелону з технікою. Загалом на станції помітили понад 20 БТР 103 повітряно-десантної бригади. Техніку починали вантажити на залізничні платформи. Біля станції також була пожежна машина.
Після того, 4 травня, на станції Орша-Східна помітили ешелон з технікою ЗС Білорусі. У складі було 5 пасажирських вагонів, понад 20 БТР, вантажні автомобілі. На техніці були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата.
Відтак 5 травня приблизно о 11:20-11:40 у Вітебську помітили рух військової колони. Того ж таки дня відбулося й розвантаження ешелону з військовою технікою. Серед техніки помітили вантажні автомобілі МАЗ та ЗІЛ-131. Машини були без реєстраційних номерів.
«Отже, можна констатувати, що з 28 квітня до 5 травня відбулася чергова ротація підрозділів 103-ї овдбр, які охороняють кордон з Україною», — вказує «Беларускі Гаюн».
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Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».
Там зазначають, що 28 квітня в Новобілицькому районі Гомеля було помічено ешелон із технікою ЗС Білорусі. Ешелон рухався в південному напрямку.
Відтак 3 травня на станції Зябрівка (Гомельський район) фіксувалося формування ешелону з технікою. Загалом на станції помітили понад 20 БТР 103 повітряно-десантної бригади. Техніку починали вантажити на залізничні платформи. Біля станції також була пожежна машина.
Після того, 4 травня, на станції Орша-Східна помітили ешелон з технікою ЗС Білорусі. У складі було 5 пасажирських вагонів, понад 20 БТР, вантажні автомобілі. На техніці були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата.
Відтак 5 травня приблизно о 11:20-11:40 у Вітебську помітили рух військової колони. Того ж таки дня відбулося й розвантаження ешелону з військовою технікою. Серед техніки помітили вантажні автомобілі МАЗ та ЗІЛ-131. Машини були без реєстраційних номерів.
«Отже, можна констатувати, що з 28 квітня до 5 травня відбулася чергова ротація підрозділів 103-ї овдбр, які охороняють кордон з Україною», — вказує «Беларускі Гаюн».
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