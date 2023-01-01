У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн»

У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн»
У Білорусі відбулася чергова ротація підрозділів 103 повітряно-десантної бригади, які виконують завдання з охорони державного кордону з Україною.

Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

Там зазначають, що 28 квітня в Новобілицькому районі Гомеля було помічено ешелон із технікою ЗС Білорусі. Ешелон рухався в південному напрямку.

Відтак 3 травня на станції Зябрівка (Гомельський район) фіксувалося формування ешелону з технікою. Загалом на станції помітили понад 20 БТР 103 повітряно-десантної бригади. Техніку починали вантажити на залізничні платформи. Біля станції також була пожежна машина.

Після того, 4 травня, на станції Орша-Східна помітили ешелон з технікою ЗС Білорусі. У складі було 5 пасажирських вагонів, понад 20 БТР, вантажні автомобілі. На техніці були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата.

Відтак 5 травня приблизно о 11:20-11:40 у Вітебську помітили рух військової колони. Того ж таки дня відбулося й розвантаження ешелону з військовою технікою. Серед техніки помітили вантажні автомобілі МАЗ та ЗІЛ-131. Машини були без реєстраційних номерів.

«Отже, можна констатувати, що з 28 квітня до 5 травня відбулася чергова ротація підрозділів 103-ї овдбр, які охороняють кордон з Україною», — вказує «Беларускі Гаюн».

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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