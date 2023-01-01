У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових

У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових
У російському полоні перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією.

Про це повідомили під час брифінгу представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко і Вікторія Цимбалюк, передає Укрінформ.

“У ворожих казематах перебуває декілька сотень українських жінок-військових. Штаб і всі органи державної влади працюють для того, щоб якнайшвидше домогтися їхнього повернення”, - сказав Охріменко.

У свою чергу, Цимбалюк додала, що Україна, зі свого боку, дотримується норм Женевської конвенції, які передбачають не утримання в полоні жінок-військових, і також вимагає цього від РФ.

“Україна дотримується Женевської конвенції. російські військові жінки, які потрапили у полон, були репатрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони: повернути жінок-полонених без умов і обмінів”, - зазначила вона.

За словами Цимбалюк, на відміну від жінок-військових, точна кількість українських жінок-цивільних, які перебувають у РФ, невідома. Водночас органи влади працюють над тим, щоб з'ясувати це і домогтися повернення їх додому. Проміжним результатом у Координаційному штабі вважають повернення понад 300 українських дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових
Сьогодні, 03:30
У Бахмуті загинув наречений доньки режисера Саніна, який родом з Волині
Сьогодні, 02:24
У ГУР прокоментували повідомлення про обмін 45 захисників «Азовсталі» на трьох російських пілотів
Сьогодні, 01:53
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 травня
06 травень, 23:34
Схожі новини
У Бахмуті загинув наречений доньки режисера Саніна, який родом з Волині У Бахмуті загинув наречений доньки режисера Саніна, який родом з Волині
Сьогодні, 02:24
У ГУР прокоментували повідомлення про обмін 45 захисників «Азовсталі» на трьох російських пілотів У ГУР прокоментували повідомлення про обмін 45 захисників «Азовсталі» на трьох російських пілотів
Сьогодні, 01:53
Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу». ФОТО Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу». ФОТО
06 травень, 22:45
На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника, – Генштаб На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника, – Генштаб
06 травень, 21:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових
Сьогодні, 03:30
 0
У Бахмуті загинув наречений доньки режисера Саніна, який родом з Волині
Сьогодні, 02:24
 0
У ГУР прокоментували повідомлення про обмін 45 захисників «Азовсталі» на трьох російських пілотів
Сьогодні, 01:53
 0
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 6 травня
06 травень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8