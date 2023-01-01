У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових
Сьогодні, 03:30
У російському полоні перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією.
Про це повідомили під час брифінгу представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко і Вікторія Цимбалюк, передає Укрінформ.
“У ворожих казематах перебуває декілька сотень українських жінок-військових. Штаб і всі органи державної влади працюють для того, щоб якнайшвидше домогтися їхнього повернення”, - сказав Охріменко.
У свою чергу, Цимбалюк додала, що Україна, зі свого боку, дотримується норм Женевської конвенції, які передбачають не утримання в полоні жінок-військових, і також вимагає цього від РФ.
“Україна дотримується Женевської конвенції. російські військові жінки, які потрапили у полон, були репатрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони: повернути жінок-полонених без умов і обмінів”, - зазначила вона.
За словами Цимбалюк, на відміну від жінок-військових, точна кількість українських жінок-цивільних, які перебувають у РФ, невідома. Водночас органи влади працюють над тим, щоб з'ясувати це і домогтися повернення їх додому. Проміжним результатом у Координаційному штабі вважають повернення понад 300 українських дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили під час брифінгу представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко і Вікторія Цимбалюк, передає Укрінформ.
“У ворожих казематах перебуває декілька сотень українських жінок-військових. Штаб і всі органи державної влади працюють для того, щоб якнайшвидше домогтися їхнього повернення”, - сказав Охріменко.
У свою чергу, Цимбалюк додала, що Україна, зі свого боку, дотримується норм Женевської конвенції, які передбачають не утримання в полоні жінок-військових, і також вимагає цього від РФ.
“Україна дотримується Женевської конвенції. російські військові жінки, які потрапили у полон, були репатрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони: повернути жінок-полонених без умов і обмінів”, - зазначила вона.
За словами Цимбалюк, на відміну від жінок-військових, точна кількість українських жінок-цивільних, які перебувають у РФ, невідома. Водночас органи влади працюють над тим, щоб з'ясувати це і домогтися повернення їх додому. Проміжним результатом у Координаційному штабі вважають повернення понад 300 українських дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових
Сьогодні, 03:30
У ГУР прокоментували повідомлення про обмін 45 захисників «Азовсталі» на трьох російських пілотів
Сьогодні, 01:53
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 травня
06 травень, 23:34
Медіа