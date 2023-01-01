У ГУР прокоментували повідомлення про обмін 45 захисників «Азовсталі» на трьох російських пілотів

У ГУР прокоментували повідомлення про обмін 45 захисників «Азовсталі» на трьох російських пілотів
Україна 6 травня повернула з полону ще 45 військовослужбовців «Азову» — 42 захисників та 3 захисниць «Азовсталі». У Міноборони рф заявляли, що до росії, мовляв, повернулися троє російських пілотів.

Про це пише Громадське.

На запитання, чи обміняли усіх українських захисників на трьох росіян, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відповів: «Ми офіційно це не можемо коментувати, але, якщо співставити офіційні повідомлення України та орків...»

У Міноборони рф казали, що «внаслідок складного переговорного процесу» були повернуті троє пілотів-окупантів, яким у полоні «загрожувала смертельна небезпека».

Більше про обмін

Усі звільнені 6 травня українські захисники — нацгвардійці. Серед них 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів. Зокрема, додому повертаються військові, які одружилися просто під час оборони «Азовсталі».

Також звільнили бійця «Азову» Євгена Чуднєцова, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 року, куди потрапив під час Широкинської операції. Він захищав Україну ще з 2014-го і провів два роки в одиночній камері бойовиків «ДНР». Згодом Чуднєцова звільнили з полону, і він одразу повернувся в підрозділ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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