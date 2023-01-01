У ГУР прокоментували повідомлення про обмін 45 захисників «Азовсталі» на трьох російських пілотів





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На запитання, чи обміняли усіх українських захисників на трьох росіян, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відповів: «Ми офіційно це не можемо коментувати, але, якщо співставити офіційні повідомлення України та орків...»



У Міноборони рф казали, що «внаслідок складного переговорного процесу» були повернуті троє пілотів-окупантів, яким у полоні «загрожувала смертельна небезпека».



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Усі звільнені 6 травня українські захисники — нацгвардійці. Серед них 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів. Зокрема, додому повертаються військові, які одружилися просто під час оборони «Азовсталі».



Також звільнили бійця «Азову» Євгена Чуднєцова, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 року, куди потрапив під час Широкинської операції. Він захищав Україну ще з 2014-го і провів два роки в одиночній камері бойовиків «ДНР». Згодом Чуднєцова звільнили з полону, і він одразу повернувся в підрозділ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна 6 травня повернула з полону ще 45 військовослужбовців «Азову» — 42 захисників та 3 захисниць «Азовсталі». У Міноборони рф заявляли, що до росії, мовляв, повернулися троє російських пілотів.Про це пише Громадське На запитання, чи обміняли усіх українських захисників на трьох росіян, представник Головного управління розвідки Міноборони Українивідповів: «Ми офіційно це не можемо коментувати, але, якщо співставити офіційні повідомлення України та орків...»У Міноборони рф казали, що «внаслідок складного переговорного процесу» були повернуті троє пілотів-окупантів, яким у полоні «загрожувала смертельна небезпека».Усі звільнені 6 травня українські захисники — нацгвардійці. Серед них 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів. Зокрема, додому повертаються військові, які одружилися просто під час оборони «Азовсталі».Також звільнили бійця «Азову», який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 року, куди потрапив під час Широкинської операції. Він захищав Україну ще з 2014-го і провів два роки в одиночній камері бойовиків «ДНР». Згодом Чуднєцова звільнили з полону, і він одразу повернувся в підрозділ.

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