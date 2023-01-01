7 травня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначає день народження голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко. Зичимо вам добра, любові й міцного здоров’я.



Вітаємо також іменників цього дня – усіх, хто носить імена Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій.



З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 травня, віряни вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. Він був ранній християнський священномученик 3-го століття.Сьогодні відзначає день народження голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей. Зичимо вам добра, любові й міцного здоров’я.Вітаємо також іменників цього дня – усіх, хто носить імена Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій.З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів.

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