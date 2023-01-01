Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу». ФОТО

Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і вручив державні нагороди воїнам нашої Князівської бригади.



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"Урочиста церемонія нагородження відбулася в Маріїнському палаці в Києві, де глава держави привітав воїнів-піхотинців зі святом, вручив стрічку почесної відзнаки «За мужність та відвагу» командиру 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковнику Олександру Охріменку, ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалі «За військову службу Україні» і «Захиснику Вітчизни» - нашим побратимам і посестрам! Вітаємо вас, побратими, із високими нагородами! І всіх нас - із відзнакою Президента для нашої Князівської бригади, яка займе своє почесне місце на Бойовому прапорі нашої військової частини!" - йдеться в повідомленні.



6 травня українські піхотинці відзначають професійне свято – День піхоти Збройних сил України, яке було встановлене у 2019 році.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День піхоти Президент Україниприсвоїв почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і вручив державні нагороди воїнам нашої Князівської бригади.Про це йдеться на сторінці бригади "Урочиста церемонія нагородження відбулася в Маріїнському палаці в Києві, де глава держави привітав воїнів-піхотинців зі святом, вручив стрічку почесної відзнаки «За мужність та відвагу» командиру 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковнику, ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалі «За військову службу Україні» і «Захиснику Вітчизни» - нашим побратимам і посестрам! Вітаємо вас, побратими, із високими нагородами! І всіх нас - із відзнакою Президента для нашої Князівської бригади, яка займе своє почесне місце на Бойовому прапорі нашої військової частини!" - йдеться в повідомленні.6 травня українські піхотинці відзначають професійне свято – День піхоти Збройних сил України, яке було встановлене у 2019 році.

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