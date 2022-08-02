На Херсонщині сьогодні шестеро працівників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу

На Херсонщині сьогодні шестеро працівників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу
На Херсонщині сьогодні, 6 травня, під час виконання завдань з розмінування піротехніки ДСНС потрапили під обстріл. Шестеро з них загинули.

Про це повідомляє ДСНС.

"Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка. Співчуття рідним та близьким”, - написав Сергій Крук.

Він зазначив, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи спеціалістів ДСНС, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.

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Теги: Херсонщина, піротехніки, обстріл
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