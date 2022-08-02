На Херсонщині сьогодні шестеро працівників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу





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"Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка. Співчуття рідним та близьким”, - написав Сергій Крук.



Він зазначив, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи спеціалістів ДСНС, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині сьогодні, 6 травня, під час виконання завдань з розмінування піротехніки ДСНС потрапили під обстріл. Шестеро з них загинули.Про це повідомляє ДСНС "Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка. Співчуття рідним та близьким”, - написав Сергій Крук.Він зазначив, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи спеціалістів ДСНС, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.

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