COVID-19: скільки українців захворіли та скільки померли через недугу
Сьогодні, 20:43
Від початку пандемії в Україні було виявлено понад 5,5 млн випадків захворювання, зокрема, майже 416 тисяч – серед дітей.
Внаслідок хвороби померло 112 268 людей (із них 89 – діти, 1256 – медичні працівники), повідомляє "Українська правда", посилаючись на Міністерство охорони здоров’я.
"COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення… Втім, це не означає, що COVID-19 перестав бути загрозою, це лише свідчення того, що вакцинація населення у світі дала свої результати і завдяки цьому вдалося знизити кількість госпіталізацій та смертності внаслідок хвороби", – кажуть у відомстві.
5 травня ВООЗ оголосила, що COVID-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.
Утім, Комітет оголосив про публікацію Стратегічного плану готовності та реагування на COVID-19 на 2023-2025 роки, який покликаний спрямовувати країни у переході до довгострокового лікування COVID-19.
Державам-учасницям рекомендується продовжувати наслідувати випущені Тимчасові рекомендації.
Нагадаємо, за весь час пандемії у світі зафіксували 764 млн випадків та щонайменше 7 мільйонів смертей.
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Внаслідок хвороби померло 112 268 людей (із них 89 – діти, 1256 – медичні працівники), повідомляє "Українська правда", посилаючись на Міністерство охорони здоров’я.
"COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення… Втім, це не означає, що COVID-19 перестав бути загрозою, це лише свідчення того, що вакцинація населення у світі дала свої результати і завдяки цьому вдалося знизити кількість госпіталізацій та смертності внаслідок хвороби", – кажуть у відомстві.
5 травня ВООЗ оголосила, що COVID-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.
Утім, Комітет оголосив про публікацію Стратегічного плану готовності та реагування на COVID-19 на 2023-2025 роки, який покликаний спрямовувати країни у переході до довгострокового лікування COVID-19.
Державам-учасницям рекомендується продовжувати наслідувати випущені Тимчасові рекомендації.
Нагадаємо, за весь час пандемії у світі зафіксували 764 млн випадків та щонайменше 7 мільйонів смертей.
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