Погода у Луцьку на неділю, 7 травня

Весь день у Луцьку буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура в Луцьку вночі - 7-2°, вдень 6-5° тепла.Вітер східний, північно-східний, 4,1-8,1 м/с.У цей день вшановується пам'ять мучеників Сави Стратилата і Євсевія. У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний травень: "Ну, хліб-то давно весь вийшов, піди візьми у Савки в лавці". У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.