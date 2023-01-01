Погода у Луцьку на неділю, 7 травня
Сьогодні, 20:00
Весь день у Луцьку буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура в Луцьку вночі - 7-2°, вдень 6-5° тепла.
Вітер східний, північно-східний, 4,1-8,1 м/с.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Сави Стратилата і Євсевія. У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний травень: "Ну, хліб-то давно весь вийшов, піди візьми у Савки в лавці". У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура в Луцьку вночі - 7-2°, вдень 6-5° тепла.
Вітер східний, північно-східний, 4,1-8,1 м/с.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Сави Стратилата і Євсевія. У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний травень: "Ну, хліб-то давно весь вийшов, піди візьми у Савки в лавці". У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.
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