У Луцьку під час пожежі в квартирі вогнеборці врятували чотирьох людей
Сьогодні, 22:00
У Луцьку під час пожежі в квартирі на 9-му поверсі вогнеборці врятували чотирьох людей.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
6 травня о 15:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на дев'ятому поверсі на вулиці Кравчука в Луцьку.
О 15:26 до місця події прибули рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька.
З'ясувалося, що пожежа виникла в кухні, допомоги потребують четверо людей - чоловіки 1981, 1971, 1991 р.н., а також підліток 2007 р.н., які перебувають у квартирі.
Одного з чоловіків рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини з вікна на 9-му поверсі, ще трьох людей визволили з охопленої вогнем квартири та доправили на вулицю сходовою кліткою.
Одного з дорослих медики госпіталізували з термічними опіками ніг і тазу, решта від госпіталізації відмовилися.
Горіння ліквідували о 15:40.
Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
Залучено 4 одиниці техніки, у тому числі автодрабина. Працювали 14 рятувальників.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
6 травня о 15:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на дев'ятому поверсі на вулиці Кравчука в Луцьку.
О 15:26 до місця події прибули рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька.
З'ясувалося, що пожежа виникла в кухні, допомоги потребують четверо людей - чоловіки 1981, 1971, 1991 р.н., а також підліток 2007 р.н., які перебувають у квартирі.
Одного з чоловіків рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини з вікна на 9-му поверсі, ще трьох людей визволили з охопленої вогнем квартири та доправили на вулицю сходовою кліткою.
Одного з дорослих медики госпіталізували з термічними опіками ніг і тазу, решта від госпіталізації відмовилися.
Горіння ліквідували о 15:40.
Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
Залучено 4 одиниці техніки, у тому числі автодрабина. Працювали 14 рятувальників.
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