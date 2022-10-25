У Луцьку під час пожежі в квартирі вогнеборці врятували чотирьох людей

У Луцьку під час пожежі в квартирі вогнеборці врятували чотирьох людей
У Луцьку під час пожежі в квартирі на 9-му поверсі вогнеборці врятували чотирьох людей.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

6 травня о 15:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на дев'ятому поверсі на вулиці Кравчука в Луцьку.
О 15:26 до місця події прибули рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька.

З'ясувалося, що пожежа виникла в кухні, допомоги потребують четверо людей - чоловіки 1981, 1971, 1991 р.н., а також підліток 2007 р.н., які перебувають у квартирі.

Одного з чоловіків рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини з вікна на 9-му поверсі, ще трьох людей визволили з охопленої вогнем квартири та доправили на вулицю сходовою кліткою.

Одного з дорослих медики госпіталізували з термічними опіками ніг і тазу, решта від госпіталізації відмовилися.

Горіння ліквідували о 15:40.

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
У Луцьку під час пожежі в квартирі вогнеборці врятували чотирьох людей

Залучено 4 одиниці техніки, у тому числі автодрабина. Працювали 14 рятувальників.
У Луцьку під час пожежі в квартирі вогнеборці врятували чотирьох людей
У Луцьку під час пожежі в квартирі вогнеборці врятували чотирьох людей

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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