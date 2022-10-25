У Луцьку під час пожежі в квартирі вогнеборці врятували чотирьох людей

У Луцьку під час пожежі в квартирі на 9-му поверсі вогнеборці врятували чотирьох людей.Про це повідомили у ДСНС Волині.6 травня о 15:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на дев'ятому поверсі на вулиці Кравчука в Луцьку.О 15:26 до місця події прибули рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька.З'ясувалося, що пожежа виникла в кухні, допомоги потребують четверо людей - чоловіки 1981, 1971, 1991 р.н., а також підліток 2007 р.н., які перебувають у квартирі.Одного з чоловіків рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини з вікна на 9-му поверсі, ще трьох людей визволили з охопленої вогнем квартири та доправили на вулицю сходовою кліткою.Одного з дорослих медики госпіталізували з термічними опіками ніг і тазу, решта від госпіталізації відмовилися.Горіння ліквідували о 15:40.Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.Залучено 4 одиниці техніки, у тому числі автодрабина. Працювали 14 рятувальників.