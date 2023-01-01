Добрі новини від ВолиньPost за 6 травня
Сьогодні, 23:34
Коли в країні – війна, здається, що добро зникло, тож причин для радості немає. Але це не про український народ! Ми продовжуємо всміхатися крізь сльози і радіти здобуткам наших хлопців та дівчат на фронті. Пишатися неймовірними українцями та українками, які невпинно волонтерять. Тими, хто продовжує працювати, і тими, хто представляє країну на спортивних змаганнях. Усіма. Ми – єдині, і саме через це ми переможемо.
У традиційній рубриці згадуємо про наших людей і «хороших рускіх». Наприклад, сьогодні, 6 травня, ми писали про таке:
Лучани випустили кліп, створений за допомогою штучного інтелекту
Музиканти з Луцька Валентин Мушинський під псевдонімом Olivan та Артем Будчук (The Budchuk) випустили кліп на пісню «Ти мій світ».
Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень
Україна та Литва впроваджують спрощений обмін посвідчень водіїв. Він проходитиме без додаткових іспитів – як теоретичних, так і практичних.
П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України
Серед перших добровольців взяли до рук зброю і п’ятеро сусідів із Бузак — Віталій Лесик, Віктор Остапук, Андрій Шворак та брати Дмитро і Андрій Мальчуки. Хлопці в перші дні війни поїхали до військкомату, хтось навіть спеціально повернувся з-за кордону, куди поїхав 23 лютого.
За минулу добу українські захисники знищили понад 500 окупантів, 14 ББМ і 14 артсистем
Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами і систематично наносять їм втрати.
Минулої доби українські воїни відправили до пекла понад 500 окупантів, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3717 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
артилерійських систем – 2992 (+14) од,
РСЗВ – 552 (+2) од,
засоби ППО ‒ 306 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
спеціальна техніка ‒ 375 (+2).
Дані уточнюються
Українські воїни ЗРК «Patriot» вперше збили «не имеющую аналогов» російську ракету «Кинджал»
У Повітряних силах ЗСУ прозвітували про історичну подію - збиття «не имеющую аналогов» російську ракету Кинджал.
У Берліні дозволили використовувати українські прапори 8 і 9 травня, російські – заборонені
Адміністративний суд Берліна зняв заборону на розміщення прапорів України в районі радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.
Можна отримати додаткові кошти: у Пенсійному фонді розповіли про ще один вид пенсії
Окрім солідарної та потенційної накопичувальної пенсій в Україні існує ще один вид виплат для пенсіонерів. Дехто може отримати понад 7 тисяч додаткових коштів.
Батько та син з Волині разом пішли захищати Україну і служать в одному підрозділі. ВІДЕО
Батько старається нічим не уступати сину, а син батькові" – так розповідають побратими про Артура та Артура Некрасових. З одним іменем та одним прізвищем син та батько несуть службу в 14 Штурмовій Бригаді НГУ "Червона Калина".
Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу»
У День піхоти Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і вручив державні нагороди воїнам нашої Князівської бригади.
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У традиційній рубриці згадуємо про наших людей і «хороших рускіх». Наприклад, сьогодні, 6 травня, ми писали про таке:
Лучани випустили кліп, створений за допомогою штучного інтелекту
Музиканти з Луцька Валентин Мушинський під псевдонімом Olivan та Артем Будчук (The Budchuk) випустили кліп на пісню «Ти мій світ».
Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень
Україна та Литва впроваджують спрощений обмін посвідчень водіїв. Він проходитиме без додаткових іспитів – як теоретичних, так і практичних.
П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України
Серед перших добровольців взяли до рук зброю і п’ятеро сусідів із Бузак — Віталій Лесик, Віктор Остапук, Андрій Шворак та брати Дмитро і Андрій Мальчуки. Хлопці в перші дні війни поїхали до військкомату, хтось навіть спеціально повернувся з-за кордону, куди поїхав 23 лютого.
За минулу добу українські захисники знищили понад 500 окупантів, 14 ББМ і 14 артсистем
Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами і систематично наносять їм втрати.
Минулої доби українські воїни відправили до пекла понад 500 окупантів, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3717 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
артилерійських систем – 2992 (+14) од,
РСЗВ – 552 (+2) од,
засоби ППО ‒ 306 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
спеціальна техніка ‒ 375 (+2).
Дані уточнюються
Українські воїни ЗРК «Patriot» вперше збили «не имеющую аналогов» російську ракету «Кинджал»
У Повітряних силах ЗСУ прозвітували про історичну подію - збиття «не имеющую аналогов» російську ракету Кинджал.
У Берліні дозволили використовувати українські прапори 8 і 9 травня, російські – заборонені
Адміністративний суд Берліна зняв заборону на розміщення прапорів України в районі радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.
Можна отримати додаткові кошти: у Пенсійному фонді розповіли про ще один вид пенсії
Окрім солідарної та потенційної накопичувальної пенсій в Україні існує ще один вид виплат для пенсіонерів. Дехто може отримати понад 7 тисяч додаткових коштів.
Батько та син з Волині разом пішли захищати Україну і служать в одному підрозділі. ВІДЕО
Батько старається нічим не уступати сину, а син батькові" – так розповідають побратими про Артура та Артура Некрасових. З одним іменем та одним прізвищем син та батько несуть службу в 14 Штурмовій Бригаді НГУ "Червона Калина".
Зеленський нагородив волинську бригаду відзнакою «За мужність та відвагу»
У День піхоти Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і вручив державні нагороди воїнам нашої Князівської бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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