Добрі новини від ВолиньPost за 6 травня

У традиційній рубриці згадуємо про наших людей і «хороших рускіх». Наприклад, сьогодні, 6 травня, ми писали про таке:Музиканти з Луцька Валентин Мушинський під псевдонімом Olivan та Артем Будчук (The Budchuk) випустили кліп на пісню «Ти мій світ».Україна та Литва впроваджують спрощений обмін посвідчень водіїв. Він проходитиме без додаткових іспитів – як теоретичних, так і практичних.Серед перших добровольців взяли до рук зброю і п’ятеро сусідів із Бузак — Віталій Лесик, Віктор Остапук, Андрій Шворак та брати Дмитро і Андрій Мальчуки. Хлопці в перші дні війни поїхали до військкомату, хтось навіть спеціально повернувся з-за кордону, куди поїхав 23 лютого.Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами і систематично наносять їм втрати.Минулої доби українські воїни відправили до пекла понад 500 окупантів, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,танків ‒ 3717 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,артилерійських систем – 2992 (+14) од,РСЗВ – 552 (+2) од,засоби ППО ‒ 306 (+2) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),крилаті ракети ‒ 947 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,спеціальна техніка ‒ 375 (+2).Дані уточнюютьсяУ Повітряних силах ЗСУ прозвітували про історичну подію - збиття «не имеющую аналогов» російську ракету Кинджал.Адміністративний суд Берліна зняв заборону на розміщення прапорів України в районі радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.Окрім солідарної та потенційної накопичувальної пенсій в Україні існує ще один вид виплат для пенсіонерів. Дехто може отримати понад 7 тисяч додаткових коштів.Батько старається нічим не уступати сину, а син батькові" – так розповідають побратими про Артура та Артура Некрасових. З одним іменем та одним прізвищем син та батько несуть службу в 14 Штурмовій Бригаді НГУ "Червона Калина".У День піхоти Президент Україниприсвоїв почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і вручив державні нагороди воїнам нашої Князівської бригади.