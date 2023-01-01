У Бахмуті загинув наречений доньки режисера Саніна, який родом з Волині

У Бахмуті загинув наречений доньки режисера Саніна, який родом з Волині
У Бахмуті загинув наречений доньки режисера Олеся Саніна, який родом з Волині.

Про це режисер повідомив у Facebook.

“Дякую всім хто вшанував сьогодні памʼять члена моєї родини, нареченого моєї дочки Іванни - Крістофера Джеймса Кемпбелла. Дякую за вашу глибоку скорботу та вшанування його пам'яті”, - написав Олесь Санін 5 травня.

Він повідомив, що Крісові було 27 років, загинув у бою 6 квітня 2023 року в Бахмуті, захищаючи Україну.

Кріс був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті. З початком бойових дій в Україні він став на захист країни та воював проти російських окупантів спочатку в складі спецпідрозділу "Азов", а потім продовжив свою службу в Іноземному легіоні. Його досвід та відданість справі були безцінними для побратимів.

Режисер також повідомив, що, окрім служби в армії, Кріс також долучився до волонтерського руху в Україні. Він був членом "Вільних", допомагав та ділився досвідом. Кріс був відомий своєю хоробрістю, рішучістю, непохитними принципами і цінностями, а головне — він мав добре серце.

За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя.

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Теги: Росія, Україна, війна
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