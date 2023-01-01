Зеленський анонсував допомогу, яка необхідна ЗСУ на передовій

Володимир Зеленський заявив, що Україна опрацьовує з партнерами отримання нової партії допомоги, яка зараз необхідна на передовій, та очікує на неї найближчим часом.



У вечірньому зверненні президент натякнув, що ця допомога зокрема "потрібна для сили української армії та для захисту українського неба", пише



"Завершується цей тиждень - дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами", - зазначив він.



Зеленський анонсував "важливу для українського суспільства законодавчу ініціативу", майбутні санкції проти Росії та міжнародні зустрічі різного рівня у Києві.



"Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру… Дуже детально опрацьовуємо нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом - саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя для терористів та для швидшого відновлення миру для всієї української землі", - сказав глава держави.



Він уточнив, що про рішення, про які можна буде говорити публічно, - обов’язково повідомлять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що Україна опрацьовує з партнерами отримання нової партії допомоги, яка зараз необхідна на передовій, та очікує на неї найближчим часом.У вечірньому зверненні президент натякнув, що ця допомога зокрема "потрібна для сили української армії та для захисту українського неба", пише УНІАН "Завершується цей тиждень - дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами", - зазначив він.Зеленський анонсував "важливу для українського суспільства законодавчу ініціативу", майбутні санкції проти Росії та міжнародні зустрічі різного рівня у Києві."Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру… Дуже детально опрацьовуємо нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом - саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя для терористів та для швидшого відновлення миру для всієї української землі", - сказав глава держави.Він уточнив, що про рішення, про які можна буде говорити публічно, - обов’язково повідомлять.

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