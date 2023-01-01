Зеленський анонсував допомогу, яка необхідна ЗСУ на передовій
Сьогодні, 01:58
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна опрацьовує з партнерами отримання нової партії допомоги, яка зараз необхідна на передовій, та очікує на неї найближчим часом.
У вечірньому зверненні президент натякнув, що ця допомога зокрема "потрібна для сили української армії та для захисту українського неба", пише УНІАН.
"Завершується цей тиждень - дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами", - зазначив він.
Зеленський анонсував "важливу для українського суспільства законодавчу ініціативу", майбутні санкції проти Росії та міжнародні зустрічі різного рівня у Києві.
"Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру… Дуже детально опрацьовуємо нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом - саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя для терористів та для швидшого відновлення миру для всієї української землі", - сказав глава держави.
Він уточнив, що про рішення, про які можна буде говорити публічно, - обов’язково повідомлять.
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У вечірньому зверненні президент натякнув, що ця допомога зокрема "потрібна для сили української армії та для захисту українського неба", пише УНІАН.
"Завершується цей тиждень - дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами", - зазначив він.
Зеленський анонсував "важливу для українського суспільства законодавчу ініціативу", майбутні санкції проти Росії та міжнародні зустрічі різного рівня у Києві.
"Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру… Дуже детально опрацьовуємо нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом - саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя для терористів та для швидшого відновлення миру для всієї української землі", - сказав глава держави.
Він уточнив, що про рішення, про які можна буде говорити публічно, - обов’язково повідомлять.
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