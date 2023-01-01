Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти





Про це повідомляє



"Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", - повідомили в Мінреінтеграції.



Уповноважений зі зниклих безвісти закликав дотримуватися елементарної інформаційної безпеки.



Зокрема:



не виставляти фото у військовій формі;



не вказувати номери частин;



звання;



та решту персональних даних.



У разі втрати зв’язку з людиною необхідно відразу звернутися до Уповноваженого та решти відомств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українців закликали не поширювати в соціальних мережах інформацію про осіб, що нині вважаються зниклими безвісти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій."Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", - повідомили в Мінреінтеграції.Уповноважений зі зниклих безвісти закликав дотримуватися елементарної інформаційної безпеки.не виставляти фото у військовій формі;не вказувати номери частин;звання;та решту персональних даних.У разі втрати зв’язку з людиною необхідно відразу звернутися до Уповноваженого та решти відомств.

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