Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти
Сьогодні, 03:38
Українців закликали не поширювати в соціальних мережах інформацію про осіб, що нині вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", - повідомили в Мінреінтеграції.
Уповноважений зі зниклих безвісти закликав дотримуватися елементарної інформаційної безпеки.
Зокрема:
не виставляти фото у військовій формі;
не вказувати номери частин;
звання;
та решту персональних даних.
У разі втрати зв’язку з людиною необхідно відразу звернутися до Уповноваженого та решти відомств.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", - повідомили в Мінреінтеграції.
Уповноважений зі зниклих безвісти закликав дотримуватися елементарної інформаційної безпеки.
Зокрема:
не виставляти фото у військовій формі;
не вказувати номери частин;
звання;
та решту персональних даних.
У разі втрати зв’язку з людиною необхідно відразу звернутися до Уповноваженого та решти відомств.
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