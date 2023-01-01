Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти

Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти
Українців закликали не поширювати в соціальних мережах інформацію про осіб, що нині вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", - повідомили в Мінреінтеграції.

Уповноважений зі зниклих безвісти закликав дотримуватися елементарної інформаційної безпеки.

Зокрема:

не виставляти фото у військовій формі;

не вказувати номери частин;

звання;

та решту персональних даних.

У разі втрати зв’язку з людиною необхідно відразу звернутися до Уповноваженого та решти відомств.

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Теги: Росія, Україна, війна
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