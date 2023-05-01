Окупанти намагаються виїхати з Запорізької області під виглядом цивільних, – Федоров





Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, пише



"На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців з щонайменше більшої половини тимчасово окупованої території Запорізької області, а ворожі війська, навпаки, все більше й більше переїжджають на запорізьку лінію фронту.



Але є такі військові, які намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. Одна з цілей, навіщо вони це роблять – щоб бігти з тимчасово окупованої території.



Тому наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території – коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові", - йдеться в повідомленні.



Федоров знову зазначив, що ворог почав виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітопольщини. Зокрема, окупанти вивезли обладнання з мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі Укртелекому, а також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура.



"Також у Мелітополі майже позачинялися їхні ворожі магазини "Мера", які були розташовані в наших мережових супермаркетах. Вони позачинялися і в Мелітополі, і в Бердянську, не говорячи вже про ті території, на яких ворог начебто оголосив евакуацію", - сказав мер Мелітополя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці окупованої частини Запорізької області повідомляють про випадки, коли російські військові намагаються залишити окуповану територію під виглядом цивільних, яким дозволена евакуація.Про це повідомив мер Мелітополяв ефірі телемарафону, пише Українська правда "На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців з щонайменше більшої половини тимчасово окупованої території Запорізької області, а ворожі війська, навпаки, все більше й більше переїжджають на запорізьку лінію фронту.Але є такі військові, які намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. Одна з цілей, навіщо вони це роблять – щоб бігти з тимчасово окупованої території.Тому наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території – коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові", - йдеться в повідомленні.Федоров знову зазначив, що ворог почав виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітопольщини. Зокрема, окупанти вивезли обладнання з мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі Укртелекому, а також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура."Також у Мелітополі майже позачинялися їхні ворожі магазини "Мера", які були розташовані в наших мережових супермаркетах. Вони позачинялися і в Мелітополі, і в Бердянську, не говорячи вже про ті території, на яких ворог начебто оголосив евакуацію", - сказав мер Мелітополя.

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