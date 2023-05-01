Окупанти намагаються виїхати з Запорізької області під виглядом цивільних, – Федоров
Сьогодні, 02:29
Мешканці окупованої частини Запорізької області повідомляють про випадки, коли російські військові намагаються залишити окуповану територію під виглядом цивільних, яким дозволена евакуація.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців з щонайменше більшої половини тимчасово окупованої території Запорізької області, а ворожі війська, навпаки, все більше й більше переїжджають на запорізьку лінію фронту.
Але є такі військові, які намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. Одна з цілей, навіщо вони це роблять – щоб бігти з тимчасово окупованої території.
Тому наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території – коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові", - йдеться в повідомленні.
Федоров знову зазначив, що ворог почав виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітопольщини. Зокрема, окупанти вивезли обладнання з мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі Укртелекому, а також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура.
"Також у Мелітополі майже позачинялися їхні ворожі магазини "Мера", які були розташовані в наших мережових супермаркетах. Вони позачинялися і в Мелітополі, і в Бердянську, не говорячи вже про ті території, на яких ворог начебто оголосив евакуацію", - сказав мер Мелітополя.
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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців з щонайменше більшої половини тимчасово окупованої території Запорізької області, а ворожі війська, навпаки, все більше й більше переїжджають на запорізьку лінію фронту.
Але є такі військові, які намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. Одна з цілей, навіщо вони це роблять – щоб бігти з тимчасово окупованої території.
Тому наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території – коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові", - йдеться в повідомленні.
Федоров знову зазначив, що ворог почав виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітопольщини. Зокрема, окупанти вивезли обладнання з мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі Укртелекому, а також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура.
"Також у Мелітополі майже позачинялися їхні ворожі магазини "Мера", які були розташовані в наших мережових супермаркетах. Вони позачинялися і в Мелітополі, і в Бердянську, не говорячи вже про ті території, на яких ворог начебто оголосив евакуацію", - сказав мер Мелітополя.
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