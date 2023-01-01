На Волині зустріли 37-річного Героя В'ячеслава Хилюка
Сьогодні, 15:58
У Прилісненській громаді Камінь-Каширського району навколішки зустріли 37-річного Героя В'ячеслава Хилюка.
Герой востаннє повернувся додому у понеділок, 8 травня. Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Нагадаємо, житель села Прилісне В'ячеслав Хилюк загинув під час бойових дій у Луганській області. Чоловік був призваний на військову службу з лютого 2022 року. Без батька залишилося двоє синів.
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Герой востаннє повернувся додому у понеділок, 8 травня. Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Нагадаємо, житель села Прилісне В'ячеслав Хилюк загинув під час бойових дій у Луганській області. Чоловік був призваний на військову службу з лютого 2022 року. Без батька залишилося двоє синів.
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