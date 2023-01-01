Біля кордону з Білоруссю розмістили нові білборди й увімкнули гімн України. ВIДЕО





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"Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", написано на білбордах, які побачили білоруські прикордонники.



Гімн України зранку лунав на блокпостах Прислітники, Вичавка, Городища, Копища, Виступовичі, Переброди.



Як зазначили організатори, мета цієї акції – нагадати білоруській стороні про спільну боротьбу під час Другої світової війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські прикордонники вранці, 9 травня, "привітали" білоруських "колег", розмістивши на кордоні білборди "Переможемо рашизм" і увімкнувши гімн України.Про це повідомляє Бєлсат."Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", написано на білбордах, які побачили білоруські прикордонники.Гімн України зранку лунав на блокпостах Прислітники, Вичавка, Городища, Копища, Виступовичі, Переброди.Як зазначили організатори, мета цієї акції – нагадати білоруській стороні про спільну боротьбу під час Другої світової війни.

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