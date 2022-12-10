На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор: є загиблий





Про це Віталій Коваль.



Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади.



"На жаль – один чоловік загинув, інший - травмований. Проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території, трактор заїхав на поле. На місці події працюють всі відповідні служби", йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 10 березня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні на півночі Рівненської області в прикордонній смузі на міні підірвався трактор.Про це повідомив голова Рівненської ОВАСитуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади."На жаль – один чоловік загинув, інший - травмований. Проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території, трактор заїхав на поле. На місці події працюють всі відповідні служби", йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 10 березня на Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію