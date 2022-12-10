На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор: є загиблий

На Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор: є загиблий
Сьогодні на півночі Рівненської області в прикордонній смузі на міні підірвався трактор.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади.

"На жаль – один чоловік загинув, інший - травмований. Проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території, трактор заїхав на поле. На місці події працюють всі відповідні служби", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 березня на Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці.


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Теги: Рівненщина, кордон, трактор, міна
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