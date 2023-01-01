Судитимуть волинянина, який викрав автомат у поліцейського
Сьогодні, 16:00
Волинянина, який викрав автомат у поліцейського, судитимуть.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним жителем села Доросині Луцького району викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів і носіння та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
За даними слідства, увечері 13 березня 2023 чоловік викрав автомат моделі «АКС-74У» з тридцятьма патронами зі службового авто працівників поліції, які прибули на виклик за повідомленням про вчинення ним домашнього насильства щодо матері.
Якийсь час він незаконно носив зброю, а згодом переніс до власного помешкання, де її і виявили та вилучили правоохоронці.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним жителем села Доросині Луцького району викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів і носіння та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
За даними слідства, увечері 13 березня 2023 чоловік викрав автомат моделі «АКС-74У» з тридцятьма патронами зі службового авто працівників поліції, які прибули на виклик за повідомленням про вчинення ним домашнього насильства щодо матері.
Якийсь час він незаконно носив зброю, а згодом переніс до власного помешкання, де її і виявили та вилучили правоохоронці.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
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