Судитимуть волинянина, який викрав автомат у поліцейського





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним жителем села Доросині Луцького району викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів і носіння та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.



За даними слідства, увечері 13 березня 2023



Якийсь час він незаконно носив зброю, а згодом переніс до власного помешкання, де її і виявили та вилучили правоохоронці.



Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.



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