Театр Луцька покаже веселу феєрію «Казковий день Лілеї»





Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00 у суботу, 13 травня.



Режисер-постановник феєрії – Павло Гарбуз.



Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Казковий день Лілеї» – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у оточуючому світі.Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00 у суботу, 13 травня.Режисер-постановник феєрії –Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням Пропонуємо переглянути також

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