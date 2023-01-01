Театр Луцька покаже веселу феєрію «Казковий день Лілеї»

Театр Луцька покаже веселу феєрію «Казковий день Лілеї»
«Казковий день Лілеї» – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у оточуючому світі.

Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00 у суботу, 13 травня.

Режисер-постановник феєрії – Павло Гарбуз.

Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.

Пропонуємо переглянути також театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня.




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Теги: театр, анонс, феєрія
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