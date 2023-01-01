Дружині загиблого волинського Героя Сергія Ремінського вручили його посмертну нагороду

Дружині загиблого волинського Героя Сергія Ремінського вручили його посмертну нагороду
Медаль «Захиснику Вітчизни» вручили дружині загиблого Героя з Волині Сергія Ремінського.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

Сьогодні, 10 травня, секретар Прилісненської сільської ради Павло Мельничук та т.в.о.начальника 1 відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП майор Юрій Мізюк побували у с.Городок, щоб передати нагороду родині загиблого Героя Сергія Ремінського, якого за особисту мужність нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни».

"Сергій удостоєний цієї нагороди ще при житті. Та, на жаль, за нього високу державну відзнаку отримала дружина Тетяна. Світла пам'ять і вічна шана Герою, який віддав життя за Україну!" - наголошують у громаді.
Дружині загиблого волинського Героя Сергія Ремінського вручили його посмертну нагороду
Дружині загиблого волинського Героя Сергія Ремінського вручили його посмертну нагороду

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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