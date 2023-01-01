Дружині загиблого волинського Героя Сергія Ремінського вручили його посмертну нагороду

Сергія Ремінського.



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Сьогодні, 10 травня, секретар Прилісненської сільської ради Павло Мельничук та т.в.о.начальника 1 відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП майор Юрій Мізюк побували у с.Городок, щоб передати нагороду родині загиблого Героя Сергія Ремінського, якого за особисту мужність нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни».



"Сергій удостоєний цієї нагороди ще при житті. Та, на жаль, за нього високу державну відзнаку отримала дружина Тетяна. Світла пам'ять і вічна шана Герою, який віддав життя за Україну!" - наголошують у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медаль «Захиснику Вітчизни» вручили дружині загиблого Героя з ВолиніПро це повідомили у Прилісненській громаді.Сьогодні, 10 травня, секретар Прилісненської сільської радита т.в.о.начальника 1 відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП майорпобували у с.Городок, щоб передати нагороду родині загиблого Героя Сергія Ремінського, якого за особисту мужність нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни»."Сергій удостоєний цієї нагороди ще при житті. Та, на жаль, за нього високу державну відзнаку отримала дружина Тетяна. Світла пам'ять і вічна шана Герою, який віддав життя за Україну!" - наголошують у громаді.

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