У Луцьку на Набережній п'яний водій в'їхав у дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 16:40
У Луцьку 26-річний водій з ознаками сп’яніння вчинив ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 10 травня, близько 14-ї години на вулиці Набережній трапилася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Renault не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив виїзд за межі проїзної частини, де й скоїв наїзд на дорожній знак.
В керманича патрульні виявили ознаки, які вказували на те, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Проте він відмовився проходити огляд.
На винуватця ДТП інспектори склали кілька адміністративних матеріалів, зокрема за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень) та за ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 10 травня, близько 14-ї години на вулиці Набережній трапилася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Renault не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив виїзд за межі проїзної частини, де й скоїв наїзд на дорожній знак.
В керманича патрульні виявили ознаки, які вказували на те, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Проте він відмовився проходити огляд.
На винуватця ДТП інспектори склали кілька адміністративних матеріалів, зокрема за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень) та за ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як предстоятель ПЦУ Епіфаній проводив службу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 17:40
У Луцьку на Набережній п'яний водій в'їхав у дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Дружині загиблого волинського Героя Сергія Ремінського вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 16:32
Театр Луцька покаже веселу феєрію «Казковий день Лілеї»
Сьогодні, 16:10
Медіа