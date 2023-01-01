У Луцьку на Набережній п'яний водій в'їхав у дорожній знак. ФОТО

У Луцьку 26-річний водій з ознаками сп’яніння вчинив ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 10 травня, близько 14-ї години на вулиці Набережній трапилася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Renault не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив виїзд за межі проїзної частини, де й скоїв наїзд на дорожній знак.В керманича патрульні виявили ознаки, які вказували на те, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Проте він відмовився проходити огляд.На винуватця ДТП інспектори склали кілька адміністративних матеріалів, зокрема за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень) та за ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.